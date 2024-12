¡Ana Brenda Contreras anuncia que está embarazada!

La actriz espera a su primer hijo junto a su esposo Zacarías Melhem

Ana Brenda Contreras comenzará una hermosa etapa en su vida, ahora que anunció que está esperando a su primer bebé junto a su esposo Zacarías Melhem.

Fue el miércoles que la actriz de “Teresa” publicó un divertido video en el que el empresario se encuentra de espaldas y ella lo abraza mirando a la cámara. Ambos se abrazan y besan mientras ella muestra un ultrasonido de su embarazo.

Además, Zacarías tiene una gorra puesta que dice “Dad” (papá) mientras que Ana Brenda usa otra con la palabra “Mom” (mamá).

“Lo mejor está por venir. May 2025” , dice la descripción del video.

Inmediatamente su publicación se llenó de mensajes de felicitación y buenos deseos para la actriz, por parte de amigos y colegas como Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Andrea Escalona, Carlos Rivera y más.

Ana Brenda Contreras perdió un bebé en septiembre

Esta feliz noticia llega después de que el pasado septiembre, la actriz revelara que acababa de perder un bebé. Con un video, la actriz explicó la situación y cómo se sentía en medio del duelo.

"Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega. No importan las semanas, no importa que nunca lo hayas abrazado ; tu experiencia y dolor son válidos, y aunque estas historias son más comunes de lo que pensamos poco se habla de ello y también se vale , lo quiero contar por qué sucedió, fue real y por qué me sentí sola aunque sé que no lo estoy. Hablar sana", expresó la actriz.

También dijo que ciertos comentarios como “¿para cuándo el bebé?” o “¿por qué no tienes hijos?” pueden ser hirientes para las mujeres, especialmente si no se conoce el contexto de su situación social o personal.

“Al siguiente día que pasamos por esta experiencia me topé con un grupo de reporteros con todas estas preguntas como muchas mujeres con la familia y amigos, muchas parejas, como señal clara de que es algo que hay que visibilizar, nunca sabes la batalla que cada quien esté librando" , contó Ana Brenda.