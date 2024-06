Arrestan a Alfredo Adame por insultar a Gustavo Adolfo Infante

El polémico actor decidió ir al reclusorio de forma voluntaria y se burló de la situación

El actor y conductor Alfredo Adame fue arrestado hoy por insultar a la mamá del periodista Gustavo Adolfo Infante.

Por medio de su cuenta de Instagram, el ex participante de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México" dijo que iba de forma voluntaria ante las autoridades.

“ Qué tal amigos, no me lo van a creer a dónde voy, pues voy al Centro de Reclusión Temporal, llamado el ‘Torito’ en la Ciudad de México, me tengo que meter seis horas porque le mente la madre a un periodista y la juez me puso seis horas de arresto” , mencionó.

Incluso el ex conductor del Programa "Hoy" se burló de la situación y dijo que si no sabían nada de él en seis horas que "ya sabían lo que pasó".

“ Ahorita tengo que ir voluntariamente a meterme seis horas al Torito, bueno, si no escuchan de mí en la mañana, hasta en la tarde me comunico voy de recluso al ‘Torito’ ”.

Tras la publicación del video, Gustavo Adolfo Infante confirmó el arresto de Adame por medio del programa "Sale el Sol", y recordó que esto ocurrió por los insultos que el actor hizo contra su madre hace tres años.

“ Fue por los insultos en contra de mi mamá y en contra de un servidor, lo arrestaron por orden de un juez de control por incumplimiento a las medidas que impusieron por seguir agrediendo e insultando a mi mamá y a mí ”, detalló.

Y destacó que si Adame sigue insultándolo a él o a su madre, su situación legal podría empeorar.





¿Qué pasó entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante?

Cabe recordar que en el pasado, Gustavo y Alfredo llegaron a ser buenos amigos, pero el conflicto que fracturó su amistad y relación laboral ocurrió tras una serie de acusaciones.

De acuerdo a la versión del periodista, Adame le pidió ayuda en su pleito contra Rey Grupero, con quien tenía una fuerte enemistad en aquel entonces, pero Gustavo no quiso difundir información negativa contra él.

De hecho, mencionó que Alfredo también le pidió difamar a otros famosos con los que tenía problemas como Andrea Legarreta o Pepillo Origel, y ante la negativa, el actor acusó a la madre de Gustavo de practicar brujería y robar a sus clientes.

Fue por este motivo que el periodista de "De Primera Mano" lo denunció legalmente en febrero de 2022 por violencia mediática, de género y extorsión.