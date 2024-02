Alfredo Adame se salva en la noche de nominaciones de la casa de los famosos

Alfredo Adame se salva de ser nominado en "La casa de los famosos"

Alfredo Adame se salvó de ser nominado en 'La casa de los famosos' la noche de este jueves, quien al enterarse de la noticia gritó de emoción porque podrá estar tranquilo una semana dentro del reality show de Telemundo.

'Chale, carnal', dijo el actor segundos antes de que el conductor Nacho Lozano le indicara que no estaría en la tabla floja para salirse de la casa. Cuando supo esto comenzó a sonreír.

Los jueves de nominación arrancaron desde la semana pasada y en aquella ocasión Adame sí quedó nominado, ahora sólo obtuvo dos votos. Muchos habitantes le dieron puntos esa vez por los comentarios que hizo en el exterior contra Wendy Guevara, los cuales siguió repitiendo en días posteriores.

Estos son los nuevos nominados

En la tabla de nominados se encuentran hasta el momento cinco famosos: Carlos Gómez 'El cañón', Thalí García, Clovis Nienow, Gregorio Pernía y Leslie Gallardo. Uno de ellos será salvado mañana por la líder de la casa: Ariadna Gutiérrez.

Los más votados fueron Gómez y García con 12 puntos, seguidos de Nienow con nueve, así como Pernia y Gallardo con seis puntos.

Esta gala de nominación llegó luego de que Thalí García dijo en días recientes que jugaría de manera independiente, es decir, ya no sería team tierra.

"He tomado la decisión de no jugar más en ningún equipo, mis razones son bien simples, no he sentido lealtad por parte de muchos, no quiero entrar en controversias, eso tampoco significa que yo voy andar y trayendo información, a partir de este momento voy a seguir a mi corazón vibrar y nominar a las personas que sienta".

La Bebeshita fue de las primeras en entrar al confesionario y le dio dos puntos a Thalí porque consideró que ha hecho cosas que han fracturado la casa, además porque le hizo un pedicure que no le gustó. "Me lastimó mi piecito gordo y me sangra" . A Gregorio le dio un punto, por estrategia.

Robbie Mora fue el único que le dio puntos a Adame porque no le gusta que se exprese mal de las mujeres, el otro voto se lo puso a Thalí.