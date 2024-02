No viene uno a quedar bien con nadie afirma Alfredo Adame

Alfredo Adame aseguró que no quiere caerle bien a nadie, pues su estrategia es ser él mismo.

Alfredo Adame llegó a 'La casa de los famosos' para quedarse, o al menos eso es lo que él dice, pues a pesar de las críticas y las peticiones que han hecho sus compañeras a la producción para que lo saquen, está seguro de poder llegar hasta la final.

En los últimos días, Leslie Gallardo, Maripily y Daniela Alexis, entre otras, han externado sus deseos de que el polémico actor sea expulsado de la competencia, incluso se han unido para dejarlo fuera, pues consideran su comportamiento como machista, además de que no están dispuestas a tolerar sus actitudes.

Sin embargo, Adame tiene muy claro que los habitantes no son quienes toman las decisiones y está convencido que mientras dé de qué hablar el público y hasta la producción podrían beneficiarlo: "tú crees que les convenga decirme que se están quejando de mí y que le baje, lo que menos esperan es que les baje Si yo le bajo y se acaba el show" , dijo en una plática con La Bronca.

Además, reprobó las estrategias que se están jugando al interior de la casa, ya que están participando en un juego en el que al final solo uno será el vencedor y eso lo decidirá el público: "aquí no viene uno a quedar bien con nadie, no viene a conceder, ni a ser monedita de oro; aquí vienes a romperte la madre con quien te la tengas que romper" , agregó.

Sobre su participación en el reality, el también conductor afirmó que no necesita de ningún plan, ya que su única táctica es ser él mismo, tal y como la gente ya lo conoce, aunque eso le genere envidias y enemigos: "Ahorita no estoy jugando un personaje, estoy jugando a ser yo. Ya la gente sabe cuáles son mis costumbres, conocen todos mis lados. Yo no puedo tratar de adoptar personalidades, yo no tengo nada que demostrar".

Por último, y sin ningún tipo de reparo, Adame destacó que, si bien, trataría de hablar ciertos temas incómodos con la mayor de las ligerezas, no cambiará el trato hacia ninguna de sus compañeras: "A las mujeres y a las damas les hablo como mujer y damas, a las demás les contesto como se merecen", finalizó.