Critican a Adrián Marcelo por burlarse del hijo muerto de Shanik Berman

Los internautas tacharon de insensible e irrespetuoso al influencer por burlarse de un tema tan delicado para la periodista

Aunque Adrián Marcelo es uno de los habitantes favoritos de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", ahora es duramente criticado en redes sociales luego de que se burlara de la muerte del hijo de Shanik Berman.

Fue la semana pasada que la famosa conductora se sinceró con el influencer sobre la pérdida de su hijo menor Daniel Berman, en 2004, quien falleció a los 19 años por un accidente automovilístico.

El propio Adrián se había mostrado conmovido con la historia de la periodista y empatizó con ella por su duelo. Sin embargo, ahora parece que ocurrió todo lo contrario.

Fue durante una conversación en el Cuarto Tierra que se dejó ver la tensión que hay en la amistad entre ellos dos, especialmente luego de que Shanik fuera nominada por segunda semana consecutiva dentro de la casa.

La comunicadora le dijo a Adrián que sospechaba que su amistad no era genuina y que la estaba usando para manipularla. Aunque él negó las acusaciones, sí dijo que iba a marcar la línea con ella y luego soltó una broma cruel sobre la muerte de Daniel Berman.

" Le hice un pedote (a Shanik), le dije: 'Aquí planto mi línea y a mí ya no me vuelvas a preguntar qué haces', y ya cuando nos quedamos solos me dijo: 'Te juro por mi hijo, que está muerto, que no te voy a nominar' y le hice el mismo pacto, pero lo chido es que yo no tengo un hijo muerto ", dijo Adrián Marcelo.

Esto desató las risas de algunos habitantes de la casa, pero otros se quedaron serios por la broma de mal gusto. En redes sociales critican que Adrián tenga falta de tacto para un tema tan delicado como la muerte de un hijo.

" Adrián se pasó, ahí está el por qué no tiene hijos", "Con los difuntos no se debe meter, ni con la familia", "Es un grosero e irrespetuoso, hipócrita", "Bien le dijo Arath que Adrián sólo se burlaba de ella ", son algunos comentarios que pueden leerse en redes.