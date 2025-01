La actriz Adamari López compartió que atraviesa complicaciones de salud al inicio de 2025, pese a estar en tratamiento médico.

Adamari López, reconocida actriz y conductora de televisión, preocupó a sus seguidores tras revelar que atraviesa un complicado momento de salud.

A sus 53 años, la conductora compartió un video en su perfil de Facebook donde detalló que desde el inicio de 2025 ha presentado síntomas similares a los de una gripe, pero los tratamientos médicos no han logrado mejorar su estado.

Te puede interesar Fallece Alma Rosa Aguirre, actriz de la Época de Oro del cine mexicano

En la grabación, la estrella de proyectos como Amigas y rivales y Gata salvaje mencionó sentirse agotada y continuar con malestares como dolor de garganta, cuerpo cortado y flujo nasal.

"No me siento bien. Mi gente linda no me he sentido muy bien de salud, no sé si es falta de descanso o es por la temporada", expresó López.

A pesar de estar bajo supervisión médica, Adamari aseguró que su salud sigue sin mejorar, lo que la llevó a pedir a sus seguidores que compartan remedios caseros que puedan ayudarla. Este gesto generó una ola de apoyo en redes sociales, donde sus fans le han enviado mensajes de aliento y consejos para su recuperación.

Sigue activa en redes

Adamari López se mantiene activa en sus redes sociales, compartiendo momentos de su día a día mientras continúa su labor en Telemundo, cadena en la que conduce el reality show ¿Quién caerá?. La publicación, que rápidamente se hizo viral, muestra la cercanía de la actriz con su público y su disposición a mantenerlos informados sobre su estado de salud.

La actriz puertorriqueña agradeció las muestras de cariño y aseguró que continuará siguiendo las indicaciones de los médicos. Sus seguidores permanecen atentos a nuevas actualizaciones, enviando buenos deseos para su pronta recuperación.