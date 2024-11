Abogada de Eduardo Yáñez lo denuncia por violencia de género

El actor de telenovelas vuelve a protagonizar una nueva polémica y enfrenta demandas por violencia de género y daño moral

Eduardo Yáñez nuevamente está en medio de la polémica ahora que su abogada Mariana Gutiérrez interpuso una denuncia en su contra por violencia de género, además de una demanda por daño moral.

La ex representante legal del actor dijo al programa "De Primera Mano" que trabajó con él para resolver un problema con un departamento y una denuncia de una extrabajadora suya.

” Tuvimos una relación laboral que se fue llevando con un tema de una relación amistosa. Yo era su abogada, su asesora legal en el tema del departamento que estaba en disputa de Ernesto Alonso y de una ex empleada que lo había demandado ”, explicó.

Sin embargo, ocurrió una situación en el hotel The Ritz-Carlton que provocó un episodio de violencia en su contra.

” Un día en el restaurante del Hotel Ritz Carlton fui sujeto de una bola de injurias y de malos tratos de él públicamente ”, relató.

Dijo que el protagonista de telenovelas como "Fuego en la sangre" y "Destilando amor" perdió el control en el restaurante del lugar y la insultó en frente de dos acompañantes. Esto porque Mariana le comentó que entre él y su asistente Margarita existía una relación romántica.

" Se me puso como loco a gritarme una serie de injurias y majaderías impresionantes; le dije que no me gustaba cómo me estaba tratando, que yo no era como su asistente con la cual tiene años teniendo una relación sentimental; cuando se lo dije se desató su ira ", contó la abogada.

Mariana admitió que Yáñez siempre ha sido alguien con un temperamento muy volátil, explosivo y que puede ser violento con las personas.

” Todos los medios saben que es una persona muy violenta, que no se controla, tiene un problema mental y se puso como loco a gritarme, pero unas majaderías que, porque estamos ante tu público, no me atrevo a decirlas ”, comentó.

Es por eso que tomó la decisión de emprender acciones legales contra Eduardo, quien ya es conocido por su temperamento explosivo, como en 2017 que le dio un puñetazo a un reportero en plena alfombra roja. El actor llegó a un acuerdo con el periodista por la cantidad de 250 mil dólares por asalto, agresión y causar estrés emocional.