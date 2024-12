Zayn Malik rinde homenaje a Liam Payne en su ciudad natal

El cantante le dedicó el tema 'It's you'.

Liam Payne recibió un homenaje póstumo durante el último concierto de Zayn Malik, donde le dedicó la canción de ‘It’s You’ en Wolverhampton, Inglaterra; ciudad natal del fallecido cantante.

En la presentación que formó parte de su gira Stairway to the Sky, Zayn expresó unas emotivas palabras para su ex compañero de One Direction, quien falleció el pasado 16 de octubre en Argentina.

“Descansa en paz. Espero que veas esto. Estamos en tu ciudad natal esta noche, Wolverhampton. Esto es para ti, Liam. Aquí tienes otra canción: ‘It’s You’” , expresó.

Cabe señalar que esta presentación fue la primera del cantante británico tras el deceso de Liam, posteriormente, al final de su presentación, apareció un sentido mensaje sobre Payne: “Liam Payne 1993-2024, te amo hermano”.

El pasado 19 de octubre, Zayne anunció que pospondría su gira por Estados Unidos tras el fallecimiento de Liam, de acuerdo con el portal de información quien.com.