Yuridia tira indirecta a Mario Domm en su concierto en Hermosillo

La cantante sonorense hizo un comentario que habría estado dirigido hacia su ex pareja

Yuridia habría reaccionado de alguna forma a la presencia de su ex pareja Mario Domm en Hermosillo, pues hizo un comentario en pleno escenario que habría estado dirigido a él.

El fundador de Camila llegó a Hermosillo la tarde del jueves 26 de septiembre, aparentemente, para asuntos laborales. Y tan solo un día después, la ex académica se presentó la noche del viernes 27 de septiembre en el Parque La Ruina en esta misma ciudad.





Como cabe recordar que en 2010, Mario y Yuridia fueron pareja y su relación amorosa iba en serio, al grado de estar a punto de casarse. Sin embargo, antes de que eso ocurriera se separaron sin dar explicaciones. Pero en diversas ocasiones dieron a entender que su ruptura acabó en malos términos.

Esto quedó evidenciado en el reciente concierto de Yuridia en Hermosillo, quien habría reaccionado a la vistia de Mario Domm a la ciudad con una indirecta que hizo en medio de su concierto.

La cantante estaba en la interpretación de su tema "Ya es muy tarde", cuando, en la estrofa final: "si no me ibas a amar.....", comenzó a bromear sobre la letra de la canción.

" ¿Para qué? Maldito perro estúpido desgraciado, feo, enano, zotaco, bueno para nada, precosito, cer...tito ", dijo Yuridia entre risas.

Fue entonces que soltó un comentario que habría estado dirigido hacia su ex pareja.

" No era de Sonora, no era de Sonora. Los de Sonora no son así, pura buena carne, ¿no? (...) Ustedes no saben yo sí, yo digo que no era de Sonora, era de Torreón ", exclamó Yuridia.

Algunos fans aplaudieron entre el público y otrs especularon que era una indirecta para Mario Domm, pues él es originario de Torreón, Coahuila.

Hasta ahora, el intérprete de temas como "¿De qué me sirve la vida?" y "Mientes" no ha respondido al respecto.