"Esta persona siempre está poniendo estupideces": Yuridia responde a usuario

La cantante sonorense reaccionó a los comentarios de un usuario que la molesta en TikTok.

Yuridia se cansó de los comentarios de un usuario en su cuenta de TikTok y subió un video para contestarle, quien, según palabras de la intérprete de 'Qué agonía', siempre escribe mensajes de odio en los videos que comparte.

En esta ocasión, la cantante hermosillense subió un video a su cuenta en la que se ve como su hijo mayor, Phoenix, le regala un pastel en el camerino por el 10 de mayo. En el video, Yuridia hace burlas a las publicaciones de algunos medios de comunicación que afirman abandonó a su hijo con su padre cuando el bebé nació. "Mi hijo, el abandonado, me trajo pastel" , escribió la cantante en la descripción del video, en el que una persona que solo se identifica como 'User', respondió: "Aunque lo digas de broma" .

El comentario de User hizo reaccionar a Yuridia, quien en un nuevo video, responde: "Este personaje aquí... Siempre está poniendo mamadas en los comentarios" , dijo de manera directa la sonorense. "Ustedes saben que siempre hay un inventado en cada esquina, y esta persona es una de ellas. Este loser, es una de ellas" .

Cansada, molesta y enferma de la garganta, Yuridia continuó: "Esta persona siempre está poniendo estupideces, 'boludeces', diría mi esposo, de que yo 'abandoné' a Phoenix. Que yo lo 'entregué porque no me sentía capaz como madre'" , dice en un tonó sarcástico, "muy dramático, la verdad. Y muy irreal. Absurdo, porque es falso" .

Apoya a su hijo

Con el sarcasmo y humor negro que la caracteriza en sus redes sociales, la autora de éxitos como 'Ahora entendí' y 'Brujería', siguió: "Tengo todos los recibos de absolutamente todo... y no estoy hablando nada más del dinero. De verdad, ese bebé ha estado conmigo siempre. Yo le enseñé a caminar, le enseñé a andar en patineta" .

"Yo fui a Satélite, a conseguirle unos lentes de contacto que él quería tener porque el El Rubius, o no sé como se llamaba el otro bato, se ponía pupilentes. Él quería los pupilentes, yo fui y se los conseguí. Él quiso ser YouTuber, yo viví esa experiencia. ¿Tú sabes lo que es que tu hijo quiera ser YouTuber?" , dijo la cantante dirigiéndose a User.

Yuridia también comparte en sus declaraciones: "Viví cosas muy maravillosas. Me lo he llevado de gira mil veces. Lo he llevado a Estados Unidos, Argentina, Italia, España, Ámsterdam, Nueva York" , inmediatamente vuelve a hablar directamente a User, a quien cuestiona: "¿Tú puedes decir que tus papás han hecho eso por ti? Creo que no... Por eso andas tirando envidia, y no es justo que vengas aquí a mi página a no soportar. No es mi pedo" .

Para finalizar el video, la cantante reconocida con discos de Platino y Diamante, agrega: "Lo máximo y lo más hermoso que a mi me tocó vivir en esta vida y por lo cual le doy gracias a Dios todos los días, es que para vivir todas esas con mi hijo, jamás le pedí un peso a su papá, jamás" .

Lo último que Yuridia le dice al usuario de TikTok es: "Creo que es un detalle muy importante que si vas a hablar de estas mamadas, también incluye ese detalle. Pero bueno, para cerrar este capítulo, que es muy hermoso, te voy a decir que no te voy a bloquear, porque voy a gozar que siempre estés al pendiente de esta familia que se ama y que próximamente se va a ir de gira por México, Centroamérica, quizá Sudamérica, y Estados Unidos. Ahí nos verás siendo muy felices, viviendo la vida como se tiene que vivir: Sin envidiar a nadie, ¿ok?" .