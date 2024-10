Yuridia, el "Ángel" que conquistó a Hermosillo

La cantante abarrotó el Parque La Ruina con su concierto "Sin Llorar Tour"

Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero Yuridia demostró que en su caso es todo lo contrario. Desde las 19:00 horas del 27 de septiembre, las calles Veracruz y 5 de mayo de Hermosillo se abarrotaron con miles de fans que acudieron temprano al Parque La Ruina, en espera de ver nuevamente a la ex académica en el escenario.

Para las 22:30 horas, Yuridia apareció sonriente y feliz de reencontrarse con su gente para presentar su concierto "Sin Llorar Tour", el cual abrió con la canción "Malamente", para seguir con "En su lugar" y "Ahora entendí".

La famosa recordó que durante su último concierto en junio de 2023 estaba embarazada de su hijo menor Benicio, pero ahora regresaba feliz de poder "enfiestarse" con su gente de Sonora.

“ Hola a todos acá enfrente, allá atrás, allá afuera porque ya los vi a todos muy sentados, pisteando como se debe en la banqueta, quisiera estar ahí con ustedes en este momento ”, dijo entre risas.

“ ¡Que comiencen los juegos del alcohol esta noche! Vamos a desahogarnos todos juntos” . exclamó antes de continuar con temas como "Él lo tiene todo", "Irremediable", "Como yo nadei te ha amado" y "Lo que son las cosas".





¿Una indirecta a Mario Domm?

Yuridia habría reaccionado de alguna forma a la presencia de su ex pareja Mario Domm en Hermosillo, pues hizo un comentario en pleno escenario que habría estado dirigido a él.

El fundador de Camila llegó a Hermosillo la tarde del jueves 26 de septiembre, aparentemente, para asuntos laborales. Y tan solo un día después, la ex académica se presentó la noche del viernes 27 de septiembre en el Parque La Ruina en esta misma ciudad.

Esto quedó evidenciado cuando Yuridia comenzó a cantar su tema "Ya es muy tarde", y en la estrofa final "si no me ibas a amar.....", comenzó a bromear sobre la letra de la canción.

" ¿Para qué? Maldito perro estúpido desgraciado, feo, enano, zotaco, bueno para nada, precosito, cer...tito ", dijo Yuridia entre risas.

Fue entonces que soltó un comentario que habría estado dirigido hacia su ex pareja.

" No era de Sonora, no era de Sonora. Los de Sonora no son así, pura buena carne, ¿no? (...) Ustedes no saben yo sí, yo digo que no era de Sonora, era de Torreón ", exclamó Yuridia.

Algunos fans aplaudieron entre el público y otros especularon que era una indirecta para Mario Domm, pues él es originario de Torreón, Coahuila.

Un concierto con mucho regional

Con todo el sabor del regional mexicano, las tubas, trompetas y guitarras llegaron con la interpretación de "Llévate", tema que grabó con Los Dos Carnales.

A partir de entonces, el resto del concierto demostró la versatilidad musical de Yuridia en este género, con canciones como "Alma Enamorada", "Enamorada y herida", "De contrabando" y una versión en este estilo de "Maldita primavera".

Fue entonces que llegó el Mariachi Femenil Perlas de Sonora para acompañar a la cantante con su canción "Sin llorar", para seguir el espectáculo con "Si no piensas cambiar", "¿Con qué se pega un corazón?", "Tu amor me hace tanto bien" y "Mi eterno amor secreto".

"Brujería", una de las canciones más solicitadas de la noche, llegó para anunciar el último bloque de la noche junto al éxito "Amigos no por favor".

Aunque Yuridia se retiró del escenario, los aplausos y la petición de su público de regresar hizo que ella regresara para cantar "Felicítalo" y cerrar con broche de oro con la canción "Qué Agonía".





SETLIST

Malamente

En su lugar

Ahora entendí

Él lo tiene todo

Irremediable

Como yo nadie te ha amado

Señora

Ya es muy tarde

Lo que son las cosas

Te equivocaste

Ángel

Ya te olvidé

Llévate

Alma Enamorada

Enamorada y herida

Contrabando

Besos y copas

Maldita primavera

Si quieres verme llroar

Literal

Sin llorar

Si no piensas cambiar

¿Con qué se pega un corazón?

¿Y qué tal si funciona?

Tu amor me hace tanto bien

Mi eterno amor secreto

Brujería

Amigos no por favor

Felicítalo

Qué agonía