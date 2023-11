Yuridia anuncia tres fechas en Sonora de tour 'Pa' luego es tarde'

La sonorense regresa a los escenarios con el fin de retomar el concepto de estos últimos shows que fueron muy bien recibidos por sus seguidores.

Los fans de Yuridia inundaron las redes sociales con comentarios de alegría y emoción luego de que la sonorense diera a conocer las fechas de los conciertos que llevará a cabo el próximo 2024.

Después de su exitosa gira por México y Estados Unidos con su tour 'Pa’ Luego es Tarde', Yuridia regresa a los escenarios con el fin de retomar el concepto de estos últimos shows que fueron muy bien recibidos por sus seguidores y el cual dentro de unos meses la acercará nuevamente a su público.

La intérprete de 'Amigos no por favor' compartió en redes sociales la emoción de volver a los escenarios luego de haberse retirado durante unos meses para recibir a Benito, su segundo bebé.

“¡¡¡Oigan, estoy que no me la creo!!! No saben la emoción que estoy sintiendo por anunciarles que Pa’ Luego Es Tarde 2024 inicia en febrero” , compartió la cantante junto a la publicación en la que se enlistan las ciudades que formarán parte de su nueva gira.

En tres ciudades de Sonora

El 'Pa’ Luego es Tarde' Gira 2024, comenzará en la Ciudad de México el 01 de febrero del próximo año y hasta el momento se tienen programados 31 conciertos en 29 ciudades del país, tres de ellas en la entidad.

Una de las primeras fechas en la agenda corresponde a Ciudad Obregón, la cual está programada el próximo 23 de febrero, lo que la convertirá en la quinta ciudad que visite la intérprete de temas como 'Qué agonía' y '¿Con qué se pega un corazón?', tras convertirse en madre por segunda ocasión.

Por otra parte, en la capital sonorense Yuridia traerá sus más grandes éxitos el día 28 de junio de 2024, mientras que al día siguiente, su espectáculo tendrá lugar en la fronteriza Nogales.

Próximamente se revelarán los detalles acerca de las presentaciones que Yuridia tendrá en tierras sonorenses tales como lugar, y costo de los boletos.

En octubre de 2022, la hermosillense sorprendió a sus seguidores al incursionar en el género del regional mexicano con el lanzamiento de su su séptimo álbum de estudio titulado: 'Pa’ Luego Es Tarde' Vol. I, producido por Edén Muñóz con el sello discográfico Sony Music México.

Debido al éxito de esta producción discográfica, el cual la posicionó como la artista de música mexicana más escuchada en Spotify en 2022, meses más tarde, Yuridia confirmó que se encuentra en la producción del volumen II, del cual, ya se han lanzado los primeros dos sencillos: 'Malamente' en agosto, y 'Llévate' a dueto con Los Dos Carnales el pasado 27 de octubre.