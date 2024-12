Yuri expresa preocupación por la voz de Luis Miguel

La cantante acudió al concierto de "El Sol" este fin de semana

Los conciertos que ofreció Luis Miguel este fin de semana, aunque fueron un éxito rotundo, dejaron a algunos de sus fans con sentimientos encontrados; entre ellos la cantante Yuri; quien, a pesar de la emoción por ver en vivo a "El Sol", admitió que salió del show muy preocupada por la condición vocal del astro.

En entrevista para el programa "De todo para la mujer", la también artista explicó que decidió asistir al evento por la insistencia de su hija y sus amigas, y aunque reconoció la impresionante producción, grandes músicos y el derroche de talento de Luismi en el escenario; también notó las dificultades que ya presenta por la gran carga de trabajo.

"Su gargantita ya no está igual, porque tiene tanta chamba que no descansa, ¡qué bárbaro! ¿Cómo le hace? Esa voz tiene que descansar y no descansa. Ninguna voz aguanta eso” , dijo.

Lo que no pudo dejar de reconocer es el profesionalismo del intérprete de "La incondicional", pues prefiere cantarles completamente en vivo a sus seguidores que usar el ya conocido playback: