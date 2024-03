Yuri amenaza con demandar a Cristian Castro

La cantante señaló que de afectarse la gira que mantienen juntos por la ruptura de Castro con Mariela, tomaría medidas.

Durante una conferencia de prensa reciente, la cantante Yuri abordó el tema de la reciente ruptura de su compañero de gira, Cristian Castro, con su novia argentina, Mariela. Ante la pregunta sobre si esta situación podría afectar la gira que están llevando a cabo juntos, Yuri expresó su confianza en la profesionalidad de Castro.

"No creo que vaya a afectar la gira, él es muy profesional y aparte tiene un contrato firmado. Creo que nuestra vida privada hay que hacerla a un lado, sea divorcio, truene, lo que sea, el show tiene que continuar. No creo que se suspenda la gira porque lo demandaría" , comentó Yuri.

Además, la artista descartó la posibilidad de que la ruptura lleve a Cristian a caer en vicios como el alcohol, ya que aseguró que él no consume alcohol ni fuma.

"No creo que esto vaya a meterlo en el alcohol y esos rollos de ‘me quiero morir’, porque él no toma alcohol ni fuma" , afirmó.

No han tenido contacto

Yuri también reveló que no ha tenido contacto directo con Cristian después de su último show juntos y que se enteró de la ruptura a través de los medios de comunicación.