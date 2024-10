Yahir se reencuentra con su hijo

El artista habló sobre su sentir ante el reencuentro con su padre, tras años de estar alejados.

Tristán se reencontró con su padre, Yahir, en el estreno de la obra “Jesucristo Superestrella”, misma que el sonorense protagoniza.

Durante el evento, Tristán fue abordado por los medios de comunicación y, con una sonrisa de lado a lado, compartió detalles sobre su lucha contra las drogas y lo que más había extrañado de su padre.

“Por fin vamos a hacer el reencuentro que ya queríamos, tengo una enorme emoción de verlo”, confesó Tristán.

Esta sería la segunda vez que ve a su padre en la obra musical, pues recordó que la primera ocasión fue hace cinco años.

“Siempre me ha gustado estar al lado de mi papá”, afirmó. “Me siento muy feliz, hace mucho tiempo que no me sentía así”.

Además, habló sobre la importancia de aprovechar la vida y los momentos con sus seres queridos. “Está padre volver a reencontrarnos, la vida es pasajera, todo es así, entonces hay que aprovechar”, expresó.

El momento más emotivo de la entrevista vino cuando le preguntaron qué es lo que más había extrañado de Yahir. Sin dudarlo, respondió: “Sus abrazos, un abrazo sincero de mi papá literal y hablar con él, es una persona muy sabia, entonces hablar con él siempre es reconfortante y muy divertido”.

Finalmente, Tristán se mostró positivo, pues lleva cinco años sobrio y aprovechó para enviar un mensaje a quienes luchan con las adicciones: “Si alguien ve esto, les recomiendo que se alejen de todas esas cosas”.