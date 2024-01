Rescata Yahir a perrito y le da una nueva oportunidad

El cantante hermosillense mostró a sus fans la transformación que ha tenido Baxter desde que lo adoptó.

Yahir comenzó el 2024 con la gira de 'Vaselina', musical en el que participó el año pasado, durante las dos temporadas que se presentaron en la Ciudad de México, y que debido a su gran éxito este mes arrancaron presentaciones fuera de la capital, en algunas ciudades del país.

Aunque está enfocado principalmente en esta puesta en escena y los demás proyectos que tiene para este año, el originario de Hermosillo comparte con sus seguidores algunos de los detalles de su vida personal, en este caso, el segundo aniversario desde que rescató a 'Baxter'.

A través de sus redes sociales, el intérprete de 'Alucinado' compartió una fotografía de su perro Baxter a dos años de haberlo adoptado, y una imagen del día en el que el canino llegó a sus vidas, con la que se puede comparar el gran cambio que ha tenido.

“ Hoy hace dos daños nos cayó el Baxter a la casa.. Pensábamos que no la iba a hacer y pues.. sí se puso bien chulo con el apapacho.. ”, escribió el sonorense acompañado de emojis de corazón.