"Me cayó de sorpresa": Yahir habla de su reencuentro con Tristán

El cantante compartió su sentir luego de haber pasado la Navidad con su hijo mayor.

Durante el 24 de diciembre del 2024, el cantante hermosillense Yahir compartió una fotografía junto a su hijo Tristán, de quien había estado distanciado durante más de tres años debido a un problema de abuso de sustancias por parte del joven de 27 años.

Ahora, compartió a la prensa que esto no fue algo premeditado, sino que fue una sorpresa por parte de su hijo, quien llegó de sorpresa a su casa en Hermosillo durante la celebración navideña.

"Se me cayeron los calzones porque me cayó de sorpresa en Hermosillo" , compartió.

Pero, aunque este reencuentro no fue premeditado por Yahir y su hijo, el cantante confesó que ya mantenía una constante comunicación con Tristán antes de que se reunieran en una fecha tan especial.

"Ya estábamos hablando durante mucho tiempo, por teléfono, y también nos escribíamos, pero me cayó de sorpresa" , dijo.

El cantante no aclaró si sus diferencias han quedado completamente resueltas, pero sí compartió que por ahora se queda con este recuerdo que formaron al reunirse en plena Navidad.

"Lo vi bailar, reír, disfrutar, lo disfruté muchísimo, me moría de ganas de eso desde hace mucho tiempo" , confesó.

Las declaraciones de Yahir se dieron durante una conferencia de prensa en el Teatro Metropólitan, donde se presentará junto a María León el próximo 24 de enero, y ahí también aprovechó para mencionar cómo han cambiado las condiciones para los artistas después de 22 años de haber egresado de la primera generación de 'La Academia'.

"Creo que dentro del reality hay dos partes importantes: una no dejar de luchar, si creemos que un reality nos va poner donde soñamos, es muy complicado, hay que esforzarnos siempre por conseguirnos y por sostener lo que nos puede dar un reality" , aconsejó.

Sin embargo, señaló que hoy en día, las televisoras que producen reality shows, no se interesan ya, o al menos mucho menos que antes, por impulsar la carrera de un nuevo artista.

"El interés de hacer una carrera por parte de una televisora, como yo lo viví, no lo estoy viendo ahora. Cuando salí me invitaban a programas, me empujaba la televisora me ofrecieron telenovelas, mi sencillo abría el programa principal y lo cerraba, ahora no lo veo" , dijo.

"Se acaba el reality te quedas con un contrato, pero no se ve el impulso, y si da lástima porque hay mucho talento que se termina regresando a su casa, lo más importante es que tengan el apoyo para poder seguir, porque hacer demos cuesta dinero" , dijo.

Pero a pesar de que las condiciones han cambiado para los nuevos artistas en la industria, invita a que luchen, como él lo hizo.