Yahir no pierde la esperanza en su hijo Tristán

El cantante sonorense aún desea reconciliarse con su primogénito.

Pese a los problemas con su hijo Tristán, el cantante Yahir no pierde la esperanza de que pueda reconciliarse con él.

La adicción a las drogas de su primogénito y su falta de compromiso con su rehabilitación provocó que el cantante pusiera distancia con él, lo que ocasionó que sea el propio Tristán quien busca retomar el contacto y le pide ayuda.

Ahora el sonorense, en una entrevista con Berenice Ortiz, pide no ser juzgado por esta decisión.

"La gente cree que sabe y opina, y todo el rollo, pero no sabe realmente la relación porque antes no había Instagram, no ventilabas tu vida, el cómo vivías con tu chamaco, ahora todo mundo quiera que subas todo" , dijo el cantante.

Desmiente favoritismo

También, dejó en claro que no hay una favoritismo por su hijo menor, Ian, pues se preocupa por ambos.

"Yo con mi hijo viví momentos increíbles y, este problema (con Tristán) tiene 10 años, ya más..., no ha sido fácil y prefiero no hablar de eso, quedármelo" .

"¿Cómo le hago para aguantar? Seguir trabajando durísimo; esta es mi terapia, estar con mi familia, estar con mi mamá, con mi papá, con mis compañeros, disfrutar la vida" , precisó.

Nuevamente, deja en claro que lo único que quiere es que su hijo vuelva a ser feliz y que vuelva a ser parte de su vida.

"Yo quiero lo mejor para mi hijo, es mi niño especial, es el amor de mi vida, mi primera inspiración, mi primera motivación cuando yo tenía 19 años" .

"Quiero que, en algún momento de la vida, lo que más anhelo, es que mi hijo disfrute la vida conmigo, lo amo, hay que disfrutar la vida y me encantaría que fuera con él" , finalizó.