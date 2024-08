Voodoo Glow Skulls prepara noche de ska en Hermosillo

Voodoo Glow Skulls dará un concierto el 22 de agosto en London Pub

La famosa banda Voodoo Glow Skulls viene a Hermosillo para recordar lo mejor del ska punk con su concierto que presentarán el próximo 22 de agosto en London Pub.

La banda compuesta por los hermanos Jorge y Eddie Casillas, A.J. Condosta, Eric Fazzini, José Pazsoldan y Efrem Schulz, recorrerá lo mejor de su trayectoria de más de 30 años con temas como "Delinquent Song", "Insubordination", "El Coo Cooi", "Charlie Brown", "Fat Randy" y más.

Fue en 1993 que lanzaron su álbum debut "Who Is, This is?" que les validó un contrato con la disquera Epitaph Records. Desde entonces, fueron reconocidos como una de las mejores bandas del skacore/punk, caracterizados por usar elementos de la música mexicana en sus canciones.

Como bandas teloneras, se presentarán Grito Hermosillo Hardcore y Sindicato Del Krimen.

Los boletos están a la venta en www.passline.com, en London Pub (Tamaulipas #11 col. centro) y Lyndas Artesanías (Rosales esq. Serdán, edificio Bona, colonia Centro). Para más información envíe mensaje al whatsapp 6623439746.

Precio de preventa: 350, y taquilla el día del evento en 500 pesos.