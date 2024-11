Verónica Castro revela los motivos por los que se alejó del espectáculo

La cantante habló sobre que fue lo que le afectó para tomar la decisión de alejarse de los espectáculos.

La actriz fue condecorada con el Premio PRODU por “Una vida de dedicación artística”, donde fue entrevistada por Jimena Gallego para hablar de su trayectoria y las decisiones que tomó en los últimos años.

La protagonista de la telenovela “Rosa Salvaje”, señaló que esta postura fue a raíz del fallecimiento de su mamá.

“Un momento de tranquilidad, de paz, porque se veía venir un momento difícil, fuerte, con el fallecimiento de mi madre. Después con toda la cosa está que hubo una pandemia, que fue terrible. Entonces sí, sí, me agarró muy fuerte, me agarró muy descolocada y terminé mal” .

La cantante señaló que los momentos de contingencias que se vivieron, fueron un factor de deterioro en su salud emocional, dado que fallecieron muchas personas a las cuales estimaba y no lograba asimilar lo que estaba pasando.

“Sí, mucho, mucho, porque murieron muchas gentes, muchas gentes muy queridas y no queridas. Yo iba viendo cómo pasaba todo esto y no sé si me daba miedo, me daba angustia, no sé, algo raro, pero el problema fue que no lo lograba superar y hasta que dije: ‘aquí se acabó, yo me retiro, no quiero saber nada de promociones y publicidades y los medios de comunicación’, ¡imagínate!” , contó.

Asimismo, Verónica no se encuentra cerrada a regresar a la pantalla chica, ya que recalcó que el día que llegará un proyecto que le cause interés volverá, pero que por el momento se conforma con ser espectadora del éxito que tienen sus hijos.

“Mis hijos están muy, muy dedicados a lo suyo, Michelle al cine, a su fotografía. Cristian a su cantada. Se divierte y la verdad yo no puedo más que agradecerle a Dios todo lo que ha hecho conmigo, y con mis hijos y con mi familia, con mis hermanos también” , expresó.