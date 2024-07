Vanessa Hudgens lanza contundente mensaje a medios de comunicación

La actriz externó su descontento por sufrir una violación a su privacidad por parte de los medios de comunicación.

Vanessa Hudgens dejó ver su descontento al no haber sido la primera persona en revelar la noticia sobre la bienvenida de su bebé, ya que se viralizó una fotografías donde la actriz salía del hospital en Santa Mónica con su recién nacido.

A través de sus historias de Instagram, la artista mencionó que lo sucedido fue una violación a su privacidad y que siente que fue explotada en uno de los momentos más especiales de su vida.

"Estamos decepcionados de que la privacidad de nuestra familia no haya sido respetada y que haya sido explotada durante este momento tan especial debido a la codicia de una cámara de objetivo largo que alimenta a los medios de comunicación”, comenzó la estrella de "High School Musical". “A pesar de todo, mamá, papá y el bebé están felices y sanos”.

Asimismo, Hudgens no reveló más detalles respecto a su bebé, como fecha exacta del nacimiento, el sexo y el nombre que la pareja eligió para el recién nacido de la pareja.

No obstante, los usuarios no perdieron la oportunidad para externar su opinión en redes sociales sobre lo sucedido, en el resaltaron que no debería de admirarse de la situación, pues, es una figura pública.