Condenan a un año de cárcel a paparazzi que acosó a Clara Chía y Piqué

El fotoperiodista Jordi Martín pasará un año en prisión y pagará una multa de 13 mil euros

Jordi Martin, el famoso paparazzi que siguió de cerca la noticia de la ruptura de Gerard Piqué y Shakira, fue condenado a un año de cárcel por el acoso a la amante del futbolista, Clara Chía.

El fotoperiodista recibió una penitencia de seis meses por un delito de lesiones, y otros seis más por acoso, además de que tendrá que pagar una indemnización de 13 mil euros y la prohibición de acercarse nuevamente al futbolista y su novia por un año y medio.

De acuerdo a documentos oficiales, Jordi siguió y vigiló a Clara Chía desde agosto de 2022 hasta mayo de 2023 "de forma insistente y reiterada". La información indica que el fotógrafo se presentaba casi todos los días en su domicilio y lugar de trabajo, además de perseguirla hasta el interior del garaje privado.

" El conjunto de actos superó lo que podría en otro caso entenderse como una mera molestia para pasar a configurar algo de suma trascendencia y con evidentes efectos negativos en la persona de la señora Chía ", declaró el juez.

Además, aseguró que " el comportamiento del acusado hacia ella ha superado con creces los límites de lo que podría ser aceptable, en proporción a la atención o expectación mediática que supuso ser conocida como la nueva pareja del señor Piqué ".

Clara Chía se convirtió en una figura pública después de que sailera a la luz que sostenía un romance con Gerard Piqué mientras él todavía era pareja de Shakira.

Jordi Martin reaccionó a su sentencia y compartió en sus redes sociales la portada de la foto que tomó en diciembre de 2023 donde expuso el amorío de Piqué y Clara Chía.

" La portada que cambió el rumbo de mi vida. La foto que tantas alegrías me dio y que últimamente me está causando algún quebradero de cabeza. Siempre he defendido la libertad de prensa ", escribió el paparazzi.