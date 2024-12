Tokio Hotel cancela show en México horas antes de presentarse

La banda anunció que no se presentaría en el Velódromo Olímpico de Ciudad de México

Decepcionados quedaron los fans mexicanos de Tokio Hotel cuando, a pocas horas de presentarse, cancelaron el concierto que darían en Ciudad de México.

La banda alemana lanzó un comunicado donde revelaban que su show programado para el viernes 6 de diciembre en el Velódromo Olímpico no se llevaría a cabo por incumplimiento de contrato de la empresa promotora.

"Nos rompe el corazón decirles que el concierto de esta noche en el Velódromo de Ciudad de México fue cancelada por la empresa promotora Cacique Entertainment. Llegamos ayer a la Ciudad de México muy emocionados de tocar para ustedes" , cita el texto.

La banda a cargo de temas musicales como "Monsoon", "Don't jump", "Ready, set, go!" y "Dark side of the sun", dijo que hizo todo lo posible para llevar a cabo el concierto, pero las condiciones no eran propicias para lograrlo.

"Estuvimos despiertos toda la noche tratando de encontrar una solución, pero nuestras manos están atadas y la situación está fuera de nuestro control. El foro no nos permite la entrada y no nos dejarán tocar para ustedes", continúa el comunicado.

Por último pidieron que para la devolucion de boletos se contactaran con la boletera Boletia y la empresa Cacique Entertainment.