Artistas cancelan presentaciones por malas ventas: Alcaldesa de Tijuana

Montserrat Caballero ha solicitado una investigación sobre los promotores de ambas agrupaciones, ya que sospecha que podrían estar involucrados en lavado de dinero.

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, ha expresado su preocupación por la cancelación de los conciertos de dos grupos de corridos tumbados en la región, Fuerza Regida y Peso Pluma, debido a presuntas amenazas de muerte. Además de señalar que Fuerza Regida experimentó una baja venta de boletos, ya que solo se adquirieron 10 mil entradas de un total de 30 mil, la Alcaldesa ha solicitado una investigación sobre los promotores de ambas agrupaciones, ya que sospecha que podrían estar involucrados en lavado de dinero.

A pesar de que ambas bandas pertenecen al mismo subgénero musical de corridos tumbados, sus promotores son diferentes. Caballero ha planteado la posibilidad de que las cancelaciones de los conciertos estén relacionadas con presuntas actividades de lavado de dinero por parte de los promotores, lo que sugiere que los conciertos podrían haber sido cancelados de todas formas.

En una conversación con la presentadora Azucena Uresti por teléfono, la alcaldesa dijo: "(Hay que) poner en la mesa el presunto lavado de dinero de los promotores y qué están cantando estos artistas, son canciones ligadas a un grupo criminal (...) pongo en la mesa que hay que revisar la ley de lavado de dinero por los promotores" .

La Alcaldesa enfatizó que su administración no tuvo ninguna relación con la cancelación de los conciertos de corridos tumbados en la región y que la responsabilidad recae en los promotores, no en los artistas. "Haciendo una alusión a inseguridad, los promotores pueden cancelar los conciertos, no es responsabilidad del artista, no digo que tengan la responsabilidad absoluta, solo lo pongo en la mesa" , afirmó.

Respecto a las amenazas

En relación con las amenazas, la alcaldesa informó que ya se han realizado detenciones y que las personas están siendo vinculadas a proceso.

Montserrat Caballero también destacó la aparente contradicción de que, a pesar de que Natanael Cano, un cantante de corridos tumbados que actúa en el mismo género que Fuerza Regida y Peso Pluma, pudo llevar a cabo su concierto en Tijuana el pasado 29 de julio sin incidentes. Caballero señaló que Natanael Cano es promovido por una entidad diferente y que no recibió amenazas.

El inicio de la controversia se remonta al 12 de septiembre, cuando aparecieron mantas en varios puntos de Tijuana con mensajes amenazantes dirigidos a Peso Pluma. Este último suspendió su evento programado para el 14 de octubre y canceló shows en otras cinco ciudades.

El segundo caso se presentó el pasado 2 de octubre en un puente de la Colonia Chamizal en Tijuana, lo que llevó a la cancelación del concierto de Fuerza Regida programado para el 6 de octubre. Ambas mantas tenían un objetivo común: disuadir a los cantantes de corridos tumbados de presentarse en sus conciertos.