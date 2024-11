The Weeknd llega al billón de reproducciones en Spotify con 22 canciones

El cantante canadiense también está nominado a los próximos Billboard Music Awards 2024

The Weeknd continúa sumando éxitos a su carrera, ya que se convirtió en el primer artista en tener 22 canciones con más de mil millones de reproducciones en Spotify.

La canción que lo llevó a alcanzar esta cifra fue "Lost In The Fire", su segunda colaboración con el productor Gesaffelstein en superar el billón de streams. Este logro consolida a The Weeknd como uno de los artistas más escuchados a nivel mundial.

Pero los éxitos no se detienen ahí, pues intérprete de "Blinding Lights" también ha sido reconocido por la Academia de la Música con varias nominaciones a los próximos Billboard Music Awards 2024.

En esta edición, The Weeknd compite en categorías importantes como Mejor Artista Billboard Global 200, Mejor Artista Billboard Global (Excl. US), Mejor Artista de R&B y Mejor Artista Masculino de R&B.

La ceremonia de los Billboard Music Awards se llevará a cabo el 12 de diciembre.