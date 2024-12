Thalía habla de la muerte de su hermana Ernestina Sodi

La cantante y actriz abrió su propio podcast con un episodio sobre su duelo por la pérdida de Ernestina

Thalía acaba de abrir su podcast "Zoom In" en el que debutó con un episodio dedicado a la memoria de su hermana Ernestina Sodi.

La cantante y actriz se alejó de las redes sociales luego de la muerte de la periodista el pasado 8 de noviembre por complicaciones en la salud tras sufrir dos infartos al miocardio.

En el podcast que está disponible en su canal oficial de YouTube, la intérprete de "Equivocada" se sinceró sobre cómo ha llevado el duelo por esta pérdida, y que a casi un mes del suceso, sigue sin superar el dolor.

“ El perder a mi hermana inesperadamente ha sido un shock muy intenso, muy doloroso. No puedo procesar todavía su ausencia... sus sonrisas, sus manitas llenas de caricias, sus ojos llenos de historias y de estrellas ", dijo Thalía en el podcast.

" Abrazarla, platicar por horas, reírnos, eso es lo que añoro, eso es a lo que le lloro y eso es lo que me parte. Es algo que no se puede poner en palabras, es una pérdida y es irremplazable ", continuó.

La también actriz de telenovelas como "Marimar", "María la del Barrio" y "María Mercedes" también confía en que su hermana está en un lugar mejor y que espiritualmente siempre la acompañará.

" Sé que mi hermana está en mejor situación que nosotros, sé que ella está de cara a Dios, en una mejor circunstancia espiritualmente... Creo que mi hermana está más viva que nosotros, pero sí duele la ausencia ", compartió.

Además, también aprovechó para agradecer por medio de un mensaje a todos sus fans que mostraron su apoyo hacia ella y su familia, desde que pidió donaciones de sangre cuando Ernestina estaba hospitalizada, hasta quienes se solidarizaron tras su pérdida.