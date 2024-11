Thalía agradece el apoyo tras la hospitalización de su hermana

La cantante y actriz aprovechó su visita a México para dar las gracias por la solidaridad a su familia

Thalía está de visita en Ciudad de México y agradeció la solidaridad de sus seguidores que le demostraron tras darse a conocer que su hermana Ernestina Sodi sufrió un infarto al miocardio.

La cantante asistió a la presentación de su colección de zapatos en una popular distribuidora de calzado, y aprovechó para agradecer a los fans que la han apoyado en este difícil momento de su familia, e incluso algunos acudieron al hospital para donar sangre.

" Gracia a todas y a todos los que han puesto una oración, a todos los que nos han puesto en su mente, a todos los que nos han mandado un rayito de luz, tanto a mi hermana, preciosa, mi güerita, como a mí ", expresó la también protagonista de "María la del Barrio".

" Nos conocemos y nos apoyamos y lo que han hecho en estos días, para con nosotros, ha sido algo hermoso y se los quiero agradecer ".

Ernestina Sodi, quien también es madre de la actriz Camila Sodi, lleva ya 20 días en terapia intensiva en el hospital, y aunque su salud es delicada, Thalía agradeció los mensajes de apoyo para superar esta situación.

" Esa fortaleza que me mandan en sus mensajitos, a mí me ilusiona mucho, es como una gasolina que a mí, la verdad, me estimula a hacer más cosas, me impulsan muchísimo; ustedes piensan que yo soy la que los arreglo y los impulso, pero ustedes también a mí y esa es una realidad ", agradeció.