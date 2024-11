Bzars convierte polémicas familiares en oportunidades para su carrera

Bzars, el DJ conocido por ser hijo del ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, Mario Bezares, compartió su sentir ante las polémicas que han rodeado a su familia y como las aprovecha para afianzar su carrera.

Bzars, consciente de la fama mediática de su familia tras el triunfo de su padre, Mario Bezares, en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, prefiere convertir la controversia en algo positivo.

El DJ se presentó en el Club Sonoro del Tecate Sonoro 2024, donde además habló con la prensa sobre cómo él y su familia enfrentan la polémica a través de su podcast Los Bezares.

"Es el único lugar donde damos exclusivas y compartimos lo que piensan mi mamá y mi papá. Es para desmentir esas ‘funas’, siempre dando la cara con la verdad" , explicó el joven músico.

Bzars, quien sueña con presentarse en eventos como Tomorrowland o Coachella, reconoce que aprovecha el impacto mediático de su familia para abrir puertas en la industria musical.

"Toda bendición que no aprovechas se convierte en maldición. La gente dice que me cuelgo de la fama de mi padre, pero para mí es una herencia. Él me dejó el legado de la televisión, y agradezco a quienes votaron por él" , comentó.

El DJ también adelantó que planea invitar a su padre a algunos de sus shows el próximo año y lanzar un remix de El Gallinazo.

"Claro que sí, estoy trabajando en un nuevo show donde tendremos de invitado a mi papá, y además tengo listo un remix de El Gallinazo. Hay muchas sorpresas en puerta" , concluyó.