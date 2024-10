Taylor Swift lanzará un libro sobre el The Eras Tour con fotos inéditas

La cantante lanzará fotos inéditas y reflexiones de su gira mundial, que está a punto de terminar

Taylor Swift está en la recta final de su gira mundial The Eras Tour, que comenzó desde marzo de 2023. Ahora, a punto de finalizar sus conciertos en vivo, la cantante anunció que lanzará un libro titulado "The Official Eras Tour Book".

En su cuenta de Instagram, la intérprete de "Bad Blood" compartió la noticia y detalló que el libro recapitulará los momentos más icónicos de su gira, incluyendo 500 fotos, reflexiones personales de la cantante y más.

" Este tour ha sido la experiencia más maravillosa y sabía que quería conmemorar los recuerdos que hicimos juntos de una manera especial. Bueno, en realidad, de dos maneras ”, escribió en sus redes.

“ Me emociona anunciar que The Official Eras Tour Book, lleno de mis reflexiones personales, fotos nunca vistas entre bastidores y todos los recuerdos mágicos que me trajeron cada noche ”, detalló.

Además, junto al libro también se lanzarán las versiones CD y vinilo de he Tortured Poets Department: The Anthology. Tanto el libro como estas ediciones especiales del disco estarán a la venta a partir del 29 de noviembre en Target.