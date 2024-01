Sorprende Tatiana a pequeña en su piñata en Hermosillo

Al estilo 'máxima elegancia', la celebración contó con la participación de la artista.

La mayoría en nuestra niñez soñó con tener a la 'Reina de los niños', Tatiana, cantando las mañanitas en nuestra fiesta, pues, con manteles largos se presentó a cantar en la piñata de Samari, hija de la influencer y empresaria Erika Vega.

Al estilo de los TikTok de piñatas 'máxima elegancia', la cantante formó parte de un increíble evento en el que interpretó canciones como: 'No me quiero bañar', 'La patita Lulú', 'La ranita', entre otros temas icónicos que han marcado más de una generación.

Fue a través de videos publicados por la influencer sonorense que se dieron a conocer los detalles de la celebración, en los cuales cuenta la experiencia de tener a la artista en su festejo y comenta que al ver a la intérprete de 'El patio de mi casa' sintió una gran emoción, por lo que no pudo evitar el llanto.

" Cuando la vi, lloré, mi niña interior estaba feliz; le dije: 'yo crecí escuchando tu música' ", compartió.

Fue por medio de historias que se mostró la convivencia que se tuvo con la cantante:

" Qué emoción de criar la segunda generación de Tatifans ", expresó Tatiana.

La cantante le regaló una mochila, una muñeca y una lapicera de su 'merch' a la pequeña Samari. Y por su parte, Tatiana tampoco se fue con las manos vacías, dado que Erika le obsequió una faja de su marca 'Skin'.

" ¿Le puedo poner pedrería? Para mi nuevo show Pop; ¡Madonna se quedó corta! ", comentó Tatiana.

¿Cuánto cobra Tatiana por show infantil?

Los internautas le cuestionaron a la influencer el precio del show, a lo que la empresaria dio el costo aproximado de 270 mil pesos.

" En total fueron 270 mil pesos con Tatiana, viáticos y sonido y escenario, más decoración, salón, etcétera ", afirmó Erika.

En 2022 se hizo viral una supuesta lista en la cual destacaban los supuestos precios por acudir a dar sus shows infantiles; de acuerdo a la publicación que circula en las redes ofrece tres paquetes, que varían de precio de 40 mil hasta 200 mil pesos, dependiendo de la duración y de su contenido:

Presencial: Tatiana canta dos canciones y las mañanitas al festejado, por este mismo precio, la cantante también parte el pastel del festejado. El evento dura aproximadamente 30 minutos. Mini Show: En este paquete, la artista canta cuatro canciones y las mañanitas, incluye bailarines o botargas, dependiendo de la canción y participa en la partida del pastel. El evento dura aproximadamente 45 minutos. Show completo: Duración de una hora y quince minutos, la 'Reina de los niños' se presenta con botargas y bailarines, así como también canta las mañanitas y parte el pastel.

El pasado 16 de agosto de 2023, la cantante posteó a través de su red social Facebook un flyer donde da a conocer su número telefónico para contratar sus servicios en 'Tatiana en tu fiesta'.

" ¡Ya casi estoy de vuelta en México y puedo ir a tu fiesta! ", acompañó esta descripción con la imagen.

Tatiana CEO de la funda de micrófonos

Fue a través de un vídeo que circula en Tiktok en la cuenta verificada de Tatiana donde comentó su experiencia en la invención del 'Cubre micrófono', la cual data desde 1995.

" Le pedía a mi modista que lo que me sobrara me hiciera un cubre micrófono, pero nunca lo patenté, no se me ocurrió y de repente me encontraba las tienes de $10 y $20 dólares los vendían ", dijo en el vídeo.

La cantante Rocío Banquells, comentó haciendo referencia a que Tatiana ya le había obsequiado uno, el cual afirmó la 'Reina de los niños' que lo hizo a mano.