Kendrick Lamar hizo historia este domingo en el Super Bowl LIX al convertirse en el primer artista de hip-hop en liderar en solitario el espectáculo de medio tiempo, con una presentación cargada de simbolismo y mensaje social que generó opiniones divididas.

Desde el Superdome de Nueva Orleans, Lamar apostó por un show sobrio en producción, pero potente en contenido. Su puesta en escena fue una denuncia directa contra el racismo en Estados Unidos, una constante en su carrera.

Kendrick Lamar's Full Super Bowl Halftime Show performance #SuperBowl pic.twitter.com/OxZED0YXDn — popculture (@notgwendalupe) February 10, 2025

Mientras algunos espectadores lo criticaron por ser "aburrido" y menos espectacular que otros shows memorables del evento, sus seguidores lo elogiaron por la profundidad de sus letras y la fuerza de su discurso.

El actor Samuel L. Jackson, caracterizado como el Tío Sam, fue el encargado de presentar al rapero de 37 años con un mensaje que reflejaba las críticas que ha enfrentado en la industria.

"Demasiado ruidoso, demasiado imprudente, demasiado gueto. Sr. Lamar, ¿realmente sabe cómo jugar?" , le dijo, interrumpiéndolo en varias ocasiones.

Lamar inició su actuación sobre un auto Buick GNX, un guiño a su reciente álbum GNX, mientras un escuadrón de bailarines emergía de la cajuela. Interpretó Squabble Up, Humble y DNA, acompañado de un séquito coreográfico vestido de azul, blanco y rojo, formando la bandera estadounidense, en un mensaje sobre la contribución de la comunidad afroamericana al país.

Uno de los momentos más comentados fue la breve inclusión de acordes de Not Like Us, una canción que ha generado polémica por sus acusaciones implícitas contra su rival Drake. Antes de tocarla, Lamar lanzó una indirecta: "Quiero interpretar su canción favorita, pero a ellos les encanta demandar" , en referencia a los problemas legales con el rapero canadiense.

El show también tuvo invitados inesperados. La extenista Serena Williams, quien tuvo una relación con Drake en el pasado, apareció como parte del cuerpo de baile. Además, la cantante SZA subió al escenario para interpretar luther y All the Stars, canción que fue nominada al Óscar y que formó parte del soundtrack de Pantera Negra.

A pesar de las críticas en redes sociales, donde algunos señalaron que el espectáculo fue "menor" en comparación con los de Michael Jackson, Beyoncé o Madonna, sus defensores argumentaron que Lamar no buscaba un despliegue visual impactante, sino transmitir un mensaje social y personal, como lo ha hecho a lo largo de su carrera.

CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA