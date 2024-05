Steve Aoki da 'pastelazo' a Hermosillo

Canciones de Carin León, Peso Pluma y otros artistas latinos retumbaron en la Explanada de las Estrellas.

Una noche electrizante con sabor latino fue la que ofreció Steve Aoki durante la noche en la que sus tornamesas volvieron a sonar en Hermosillo, entre confeti, pirotecnia fría y humo.

Aoki volvió a la capital del estado tras siete años de haberse ausentado en la ciudad, y fue en punto de las 21:51 horas, cuando el DJ salió al escenario, demostrando desde el primer giro de la tornamesa, por qué es considerado como uno de los mejores DJs del mundo.

" Buenas noches Hermosillo, quiero oír su grito ", exclamó el reconocido productor durante los primeros minutos de su presentación, en la que también incluyó dentro de su repertorio música nueva que lanzará en unos cuantos días.

" Hermosillo, ¿cómo se sienten?, próximamente estaré lanzado música nueva, ¿están listos? ", adelantó antes de presentarle a los asistentes una mezcla única que mantuvo a los seguidores con gran energía a lo largo del show.

Fue durante la colaboración con Santa Fe Klan, 'Ultimate', que Aoki gritó " Viva México cabr...nes " y posteriormente a su estilo que lo caracteriza, puso a bailar a sus seguidores al ritmo de 'La boda del Huitlacoche' de Carin León.

En esta noche de fiesta, colaboraciones como 'I Love It When You Cry' con Moxie prendió a los asistentes, quienes en todo momento se dejaron llevar por la música.

Por otra parte, el exitoso tema 'Invítame a un café' en el que colaboró Ángela Aguilar, también mantuvo los ánimos encendidos.

Aproximadamente a la mitad de su espectáculo, Aoki bajó de la mesa y se acercó para interactuar con el público, donde le entregaron un muñeco del Dr. Simi caracterizado como él. Además, en este momento se quitó la playera y la regaló entre los asistentes, para después ponerse un sombrero y tomar un lanza humo.

'Kong 2.0' y 'NataAoki', ambas colaboraciones con el hermosillense Natanael Cano, formaron parte del repertorio y durante la segunda tuvo lugar un show montado, en el que participaron 15 bailarines.

Adentrada la noche, una atmósfera llena de energía recibió canciones como 'Paranoia', la cual lanzó recientemente con Danna, 'Bella Ciao', 'Tonight' y 'We Are Young'.

Rumbo a la recta final de su presentación tomó una bandera de México y pidió que se pusieran para la fotografía del recuerdo.

También presentó otra canción nueva de la cual le enseñó al público la letra: "I haven't been in home in three days", cantaron al unísono los asistentes.

'La Chona' de los Tucanes de Tijuana fue otro de los momentos que pusieron a todos a bailar, preguntando minutos más tarde quiénes de los asistentes iban para recibir un pastelazo.

" ¿ Quién vino esta noche para recibir pastel en su cara? ¿Están listos para unos pastelazos? ", gritó Aoki antes de comenzar a lanzar los 9 pasteles que tenía preparados para el público.

El DJ finalizó su presentación con el agradecimiento hacia los mexicanos y hacia el país al que en varias ocasiones se refirió de forma amorosa, concluyendo su show a las 11:30. Sin embargo, regresó para interpretar nuevamente 'NataAoki' por petición de la gente.