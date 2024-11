Sorprenden a Katy Perry con versión mariachi de su canción 'Roar'

La cantante estadounidense fue invitada al programa "Pinky Promise" de Karla Díaz

Luego de aparecer en "Venga la Alegría", ahora a Katy Perry le tocó ser invitada al programa de YouTube "Pinky Promise" de Karla Díaz, donde la sorprendieron con una versión mariachi de su canción "Roar".

La cantante estadounidense apareció en la producción durante su reciente visita a México para promocionar su gira "The Lifetimes World Tour", donde agotó tres fechas seguidas en la Arena Ciudad de México.

Lo que la artista no se esperaba era lo que Karla Díaz tendría preparado para ella. En el video compartido en redes sociales de la exintegrante de JNS, se compartió el clip del momento que se vivió en el set con Katy Perry.

" Katy, queremos enseñarte que las mexicanas sabemos cómo rugir ", dijo en inglés Karla Díaz.

Es entonces que un grupo femenil de mariachi entró al set vestidas de rosa para interpretar una versión ranchera de "Roar".

Katy, con incredulidad, se levanta poco a poco y, todavía desconcertada, se une a la canción.

" ¡Qué hermoso! Nunca había tenido un mariachi de solo mujeres. ¡Me encantó, me encantó! ", respondió Katy al terminar la interpretación.

Junto a la publicación del video, Karla Díaz agradeció lo vivido con la famosa estadounidense y felicitó al Mariachi Mexicana Hermosa por la interpretación de "Roar".

" Todavía no me creo la fantasía que vivimos junto a Katy Perry. ¡Fue un verdadero sueño tenerla como invitada especial en Pinky Promise! No podía dejarla ir sin mostrarle cómo las mujeres mexicanas también sabemos rugir. Por eso la sorprendimos con un arreglo original mariachi de 'Roar' interpretado por las talentosas Vivi Barrera y el Mariachi Mexicana Hermosia. ¡Katy, hermana, ya eres mexicana! ", escribió.