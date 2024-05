¡Llega el ritmo de Soda Stereo a la ExpoGan!

El homenaje Soda Infinito se presenta hoy en la Explanada de las Estrellas.

Un show de fans para fans, una noche llena de nostalgia y rock clásico es el que prometen los integrantes de Soda Infinito, quienes presentarán su homenaje a Soda Stereo esta noche a las 21:00 horas en la Explanada de las Estrellas de la ExpoGan 2024.

"Vinimos a poner ese tinte rockero a la ExpoGan, y ese viejo rock de los ochentas, noventas. Venimos con nuestro filtro, desde nuestro humilde hogar, a dejar a nuestro ídolo lo mejor parado posible, obviamente a Gustavo Cerati, a Soda Stereo. Van a ver un show muy integral, lindo, no solo sonoro sino participativo" , dijo Juan Hernández, vocalista de la agrupación en entrevista para e Media .

"Un poco de responsabilidad nuestra es seguir con el legado de ellos. Venimos tocando en México desde hace tiempo, entonces ahora estaremos aquí en Hermosillo. Siempre el rock es bienvenido y la música de Soda Stereo es clásica" , añadió Pablo Estrella, el guitarrista.

Algo que destacan los músicos de Soda Infinito es que el público puede esperar un espectáculo audiovisual desarrollado al más alto nivel, más allá de solo lo audiovisual.

"Vemos que a la gente le gusta mucho tener un show que es más personal, más propio. Obviamente hay conexiones, pero la idea no es traerte a Soda Stereo o una réplica porque no es el fin, sino un homenaje desde nuestro lugar y eso la gente lo vive espectacular, además de que nos permiten tomarnos atrevimientos que, si estuviéramos haciendo una réplica, no podríamos. Le da un tinte real al show" , explicó Hernández.

La idea de este homenaje fue de Daniel Sais, tecladista de Soda Stereo, quien contactó a Pablo Estrella para el show que, originalmente, tendría solamente dos conciertos.

"Todo nació de Daniel Sais, era tecladista de Soda Stereo, yo lo conocí, y él me llamó a mí y me dijo 'Quiero hacer homenaje por mi entrada de 30 años a Soda Stero' y llamamos a otros chicos de la Argentina. Era uno o dos shows lo que se quería hacer, pero se subió a redes y terminamos con una gira en México. Y desde ahí no se paró. Lamentablemente, Daniel falleció en 2018, pero seguimos con este homenaje que sigue siendo parte de nosotros" , añadió Pablo.

Detalles

Soda Infinito, homenaje a Soda Stereo

Fecha: viernes 3 de mayo

Lugar: Explanada de las Estrellas de la ExpoGan

Hora: 21:00 hroas.

Boletos: www.boletito.com, Hotel Araiza y taquillas de la Explanada.

Redes sociales del grupo

Facebook: infinitosoda

TikTok: infinitosoda

Instagram: infinitosoda