Fallece Sinéad O'Connor a los 56 años

Conocida por éxitos como 'Nothing compares 2 U', O'Connor conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo con su voz única y sus poderosas letras.

La industria musical ha perdido a una de las voces femeninas más potentes de finales de los 80's y principios de los 90's; según The Irish Times, Sinéad O'Connor ha fallecido este miércoles a los 56 años.

El portal irlandés cita un comunicado de la familia de Sinéad Marie Bernadette O'Connor, nacida el 8 de diciembre de 1966 en Dublín, donde se pide privacidad y respeto para la familia de la cantante de 'Nothing Compares 2 U'.

“Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y solicitamos privacidad en este momento tan difícil”.

La carrera artística de Sinéad O'Connor comenzó a fines de la década de 1980 cuando lanzó su álbum debut, 'The Lion and the Cobra' en 1987, que inmediatamente la catapultó a la fama con su voz distintiva y poderosa. Pero fue su segundo álbum, 'I Do Not Want What I Haven't Got' (1990), el que la llevó a la fama internacional. En este álbum se incluía su versión de 'Nothing Compares 2 U', una balada emotiva que se convirtió en un éxito global y la hizo conocida en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Sinéad O'Connor demostró ser una artista valiente y auténtica, sin miedo de expresar sus opiniones y luchar por causas sociales y políticas que consideraba justas. Utilizó su plataforma para abogar por temas como los derechos humanos, la igualdad de género, la paz y la denuncia de los abusos en la Iglesia Católica.

#ÚLTIMAHORA | Muere la cantante irlandesa Sinead O'Connor a los 56 años.



Saltó a la fama internacional por interpretar "Nothing compares to you" y por romper una foto del papa en el programa SNL



pic.twitter.com/k8Y8YOWwzi — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 26, 2023

Su música era una combinación de géneros que iban desde el rock alternativo, el folk hasta el soul, y siempre mostró una profunda conexión emocional en sus interpretaciones, tocando los corazones de millones de seguidores en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Sinéad O'Connor recibió numerosos reconocimientos y premios, incluido el premio Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Rock Femenina en 1991 por 'Nothing Compares 2 U'.