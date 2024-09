Simpson Ahuevo dará el Grito esta noche en Hermosillo

El rapero sonorense será el encargado de amenizar la noche del Grito de Independencia en Hermosillo

Simpson Ahuevo lo tenía claro desde el principio: Quería ser un gran cantante y poner el alto el nombre de Sonora a nivel nacional. Con su camisa, botas y sombrero, el rapero hermosillense rompió con el molde para poner su propio sello en este género musical.

Esta noche, el cantante cuyo nombre real es Jorge Alberto Beltrán Robles, regresa triunfal a Hermosillo, esta vez, para poner el toque de rap al Grito de Independencia con un concierto gratuito a las 23:30 horas en la Plaza Bicentenario.

“ Después de tanto tiempo de estar fuera de Hermosillo, es como una noticia nueva y me da mucho gusto volver para cantar en las Fiestas Patrias. Me siento muy afortunado, muy bendecido, feliz y listo para darles un gran show esta noche ”, dijo Simpson Ahuevo en entrevista exclusiva para e Media.

“ Vamos a tener un concierto con puros hits que le ha gustado a toda la gente, muy parecido al que presenté en Guanajuato en el Cervantino el año pasado. Yo me fui de Hermosillo, Sonora a la gran Ciudad de México a perseguir mis sueños, a seguir trabajando, a seguir tocando puertas. Y son todas estas canciones las que yo he hecho a través de 20 años de estar dando lata. Es un repaso por mi evolución como artista, de cómo he dominado el micrófono, el escenario, de todo lo que trabajé estos años ”.

Un rapero de botas y sombrero

Fue en 2019 que el intérprete de éxitos como “Arre”, “Mextasis”, “Manos de anillo” y “Duele” decidió cambiar por completo su imagen como artista. Lejos de las gorras, sudaderas y tenis del cantante de rap promedio, Simpson Ahuevo decidió ponerse el sombrero y las botas sonorenses para llevar como estandarte sus raíces como sonorense.

“ Recuerdo que en ese tiempo estaba creciendo mucho el proyecto de Christian Nodal y luego pensando que ese morro es de Caborca y yo soy de Hermosillo y crecí como todos con ese rollo de los vestuarios de vaquero, las fiestas, lo tradicional de la música mexicana aquí en nuestro estado. Entonces me puse muy creativo y fue que logré esta canción de ‘Arre’ y esta nueva imagen de botas y sombrero ”, expresó.

“ Con esto lo que qui- se decir es que se puede hacer de esta manera también y se vale. Yo no soy el típico rapero que muestra estas cadenas. Está más padre tratar de representar un poco más de dónde vienes tú, quién eres ”.

Viene nueva música en octubre

Simpson Ahuevo está emocionado de compartir un adelanto de lo que será su primer álbum de estudio desde 2018. El cantante lanzará a su primer sencillo en octubre, y mostrará a sus fans un poco de lo que ha trabajado musicalmente desde el pasado mayo. “ En mayo nos empezamos a reunir en un estudio que tenemos allá en México con el sello discográfico More Juice, con quienes estamos preparando nueva música. El plan es sacar un nuevo álbum. Muy posiblemente un primer sencillo salga a finales de octubre. Luego se estrenará otro a finales de noviembre y el tercer sencillo se lanzará en enero del próximo año ”, finalizó.