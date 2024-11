Siddhartha endulza a Hermosillo con su concierto

El cantante se presentó en el Auditorio Inam con su gira 'Miel de Azar'.

Siddhartha volvió triunfante a Hermosillo con un abarrotado Auditorio Inam donde la noche del viernes 29 de noviembre se presentó con su nueva gira 'Miel de Azar'.

En punto de las 9:30 p.m., el cantante apareció en el escenario para arrancar su concierto con 'Como queremos', 'No es antes ni es después' y 'Tarde'.

“ Qué gusto reencontrar, no sé cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que estuve aquí (…) dos años se hizo mucho, se hizo música, se aprendió (...) Pero algo que no ha cambiado son las ganas de venir aquí, que es compartir una noche de música y con entusiasmo en que esta noche sea una noche de miel de azar ”, dijo el artista antes de continuar el show con 'Buscándote' y 'Aurora'.

Entre gritos de euforia y fans que aclamaban su nombre, el también pareja de la youtuber Yuya, regaló dos horas de éxitos continuos, con un recorrido de su trayectoria artística y las canciones de su nuevo EP 'Miel de azar'.

“ No sé si me gusta o me sale natural, pero es un sabor agridulce que me acompaña en muchos momentos y que musicalmente es una especie de cariño para las heridas que siguen, pero se curan al mismo tiempo. Cantaremos canciones que sirven de medicina para el dolor ”, comentó Siddhartha.

'Náufrago', 'Cardúmenes', 'Nada por hecho', 'A la distancia' y 'Me hace falta' formaron parte del siguiente bloque musical.

La noche continuó con canciones como 'Acapulco', 'Algún día', 'Loco', y 'Diamantes', mientras sonreía y saludaba a la distancia a los fans que intentaban llamar su atención.

Luego de cantar 'Brújula', el cantante abandonó el escenario. Pero ante el grito de sus fans que pedían otra canción, volvió para cerrar con broche de oro con '00:00' y 'Únicos'.