Shakira supera récord de Taylor Swift en México

La colombiana confirmó su quinto concierto en el estadio GNP Seguros con su gira "Las Mujeres ya no lloran"

Shakira sigue en la cosecha de sus éxitos. Tras agotar las fechas de su gira ‘Las mujeres Ya no lloran’ en México, la cantante anunció un nuevo concierto en el estadio GNP Seguros. Esta será su quinta presentación en el recinto, con lo cual supera el récord de Taylor Swift y se convierte en la mujer con más presentaciones en este escenario.

El antes llamado Foro Sol es uno de los lugares con mayor capacidad en México con una capacidad de más de 65 mil espectadores, por lo que la colombiana convocará a más de 325 mil personas para interpretar canciones clásicas y las de su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’.





Con dicha información, la intérprete de “Soltera” no solo reclama el récord con más presentaciones en el recinto, sino también, en reunir a más de 250 mil fanáticos, récord que anteriormente le pertenecía a Taylor Swift por su gira ‘The Eras Tour’.

¿Cuál es la nueva fecha para el concierto de Shakira?

Para quienes esperan ansiosos ser parte de los afortunados en asistir al concierto de Shakira, la nueva fecha anunciada es el próximo 27 de marzo. La preventa comenzará el 17 de octubre a las 2:00 pm, por lo que se recomienda ingresar 15 minutos antes. Si no alcanzas en la preventa, no hay motivo de alarma, ya que la venta general será el 18 de octubre a las 9:00 am.