Shakira revela que su canción 'Ciega, sordomuda' se inspira en México

Uno de los más grandes clásicos en la carrera de la colombiana fue escrita en honor a nuestro país

Shakira ha demostrado en múltiples ocasiones su cariño por México, no sólo al confirmar ocho conciertos en el país como parte de su gira "Las mujeres ya no lloran", sino con una de sus canciones más clásicas: 'Ciega, sordomuda'.

En una entrevista con la revista GQ España ,la cantante colombiana dijo que este tema musical que corresponde a su disco "¿Dónde están los ladrones?" (1998) fue inspirado en el mariachi de México, y decidió incluir las trompetas y guitarras para su composición musical.

“ Es mi homenaje a México, mi deseo sublimado de jugar con trompetas mexicanas, es un arreglo que yo misma hice, debí haber sido trompetista en mi vida pasada porque siempre se me ocurren arreglos de trompetas y arreglos de metales ”, relató Shakira.

También dijo que su mamá Nidia del Carmen Ripoll Torrado tuvo una gran influencia a la hora de componer la letra.

“ 'Ciega, sordomuda' es una frase que decía mucho mi madre: ‘Hazte la ciega, la sorda y la muda’, se me quedó esto de ‘Ciega, sordomuda’ que decía mi madre” , contó la colombiana.

“ Y me di cuenta que también era el estado natural del amante, del enamoramiento, el no ver, el no oír, lo irracional del amor, lo loco, lo espontáneo del amor, es esa ceguera y esa sordera por la que pasamos todos alguna vez ”.

En marzo de 2025, Shakira ofrecerá seis conciertos en el Estadio GNP de Ciudad de México, uno en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León y otro más en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco.