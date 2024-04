¡Shakira anuncia gira mundial! Podría venir a México

La cantante colombiana apareció como invitada de Bizarrap en Coachella y aprovechó para dar la gran noticia.

Shakira acaba de confirmar su regreso a los escenarios, pues anunció su nueva gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran para finales de 2024.

La colombiana sorprendió a todos en el primer día de Coachella al aparecer como invitada de Bizarrap, con quien interpretó su conocido éxito “Music Session #53”, donde despotrica contra su ex pareja Gerard Piqué y la amante de éste, Clara Chía.

Luego de terminar de cantar, la intérprete agradeció a Bizarrap por la oportunidad de compartir el escenario con él, y es en ese momento que soltó la gran noticia.

"Gracias Bizarrap, gracias por invitarme. La verdad, es lo máximo estar aquí con este público, contigo que eres mi colega, eres mi amigo. Hoy no me puedo contener, hoy tengo que avisarles algo: Biza, me voy de gira Biza… ¡Me voy de gira por fin!", dijo Shakira.

Los asistentes de Coachella ovacionaron y celebraron la gran noticia, inundando en redes sociales teorías sobre cuándo podría presentarse en su ciudad.

Después del anuncio en Coachella, Shakira lo oficializó a través de sus redes sociales.

"¡Estoy feliz de anunciar finalmente que el tour Las mujeres ya no lloran está en marcha! ¡No puedo esperar a volver al escenario para festejar y celebrar con mi manada de lobos! Fechas próximamente: regístrese para obtener información/acceso de preventa ahora”, expresó.

Los internautas comenzaron a teorizar la posibilidad de que la artista venga a México, y aunque ella aún no anuncia fechas ni lugares, los fans aseguran que es casi un hecho de que visitará nuestro país, por la cercanía que tiene Shakira con estas tierras.

Prueba de ello son las recientes colaboraciones musicales con los mexicanos Grupo Frontera y Fuerza Regida.

"México ha sido una parte muy importante de mi carrera. Es un país al que le debo mucho. Y ha sido una experiencia maravillosa poder colaborar con algunos artistas mexicanos también en este álbum. Es mi pequeño homenaje a la música mexicana, a ese género y al pueblo mexicano", declaró anteriormente en una entrevista con AP.