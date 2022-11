Selena Gomez pensó en el suicidio tras diagnosticarse con bipolaridad

En su documental próximo a estrenarse este viernes, Selena Gomez profundizará en el tema de su salud mental.

Selena Gomez pensó en el suicido cuando fue diagnosticada con bipolaridad, a partir de conocer el trastorno que padecía, la cantante atravesó una etapa muy oscura en su vida que la llevó a tener pensamientos suicidas, sin embargo, ha reconocido que todo lo que vivió a lo largo de estos años, en relación a su salud mental, la ha convertido en la mujer en la que es y no en una persona con intereses banales como probablemente sería.

Este viernes se entrena "Selena Gomez: My mind and me", el documental en que la artista habla acerca de su salud mental y las eventualidades a las que se enfrentó a lo largo de todos estos años y para difundir este proyecto, la cantante se entrevistó con la revista "Rolling Stone", mediante la cual dio algunos detalles de la producción de Apple TV+.

Selena se convirtió en una joven famosa a muy corta edad, luego de protagonizar la serie infantil de Disney, "Los hechiceros de Weverly Place", y aunque alcanzar la fama fue uno de sus más grandes sueños, con el paso de los años se percató de que lo que estaba viviendo no la satisfacía y, en cambio, sentía un rechazo de parte de otras estrellas con las que no encajaba.

"Nunca encajé con un grupo genial de chicas que eran celebridades. Mi única amiga en la industria realmente es Taylor [Swift], así que recuerdo sentir que no pertenecía", y agregó que, con el tiempo, se percató de que "simplemente no pertenecía; como… ¿quién era yo?, porque no sabía quién era".

"Creo que cuando cumplí los veinte años fue cuando comenzó a oscurecerse mucho, cuando comencé a sentir que no tenía el control de lo que sentía, ya fuera realmente bueno o realmente malo", recordó.

La soltería le causaba inseguridad

Otro de las confesiones que hizo fue que comenzó a experimentar inseguridad por ser soltera, pues desde muy joven concibió que se casaría antes de los 25 años y, cuando pasó el tiempo y eso no sucedió, sintió frustración, a la par de experimentar celos de otras famosas que tenían relaciones y sabían sobrellevar la fama.

Con el paso del tiempo, la también actriz se dio cuenta que experimentaba estados de ánimos extremos que podían cambiar repentinamente, estos podían durar de semanas hasta meses. En esa época, Selena –confió- llegó a experimentar el impulso de comprar un automóvil a las personas más cercanas a su círculo, por la idea de que debía de compartir el "regalo" que significaba la fama y, de pronto, perdía todas las fuerzas y sólo deseaba estar en cama.

Por esta temporada, la actriz recuerda que sus amistades dejaron de reconocer su comportamiento, pues la invadió un estado paranoico en el que creía que era perseguida todo el tiempo.

De esta manera, tuvo que pasar una larga temporada antes de que la cantante buscara un diagnóstico médico acerca de qué estaba produciendo el estado emocional en el que se encontraba y, en realidad, fue hasta que comenzó a escuchar voces en 2018, las cuales provocaron que sufriera un brote psicótico, cuando la actriz buscó ayuda profesional.

El diagnóstico de bipolaridad

Fue entonces cuando Gómez fue diagnosticada con trastorno bipolar, noticia que la hizo replantearse su trascendencia en el mundo, pues creía que el mundo sería mejor si ella no estuviera en él, reconociendo que al enterarse que era bipolar llegó a pensar en la idea de suicidarse, pues con el diagnóstico llegaron también decenas de recetas médicas con medicamentos que la sumergieron en un estado anestésico. Además -compartió- estuvo internada en cuatro clínicas para atender su salud.

Selena recuerda que la ingesta excesiva de fármacos la llevó a no recordar los lugares a los que asistía, de la misma manera que llegó a olvidar algunas palabras: "Básicamente tuve que desintoxicarme de los medicamentos que estaba tomando. Tuve que aprender a recordar ciertas palabras. Olvidaba dónde estaba cuando hablábamos".

Este es parte del proceso al que fue sometida cuando comenzó a ser trata con un psiquiatra, y aunque la cantante expresó lo mucho que le costó reconocer que padecía bipolaridad, llegó un momento en que tuvo que aprender a lidiar con ello, ya que sería una condición que ya no desaparecería.

Y aunque atravesó un proceso de desintoxicación, la actriz sigue tomando algunos medicamentos para regular su condición, los cuales podrían producir que en un futuro no pueda embarazarse, una noticia que la dejó sorprendida, pero también confía en la idea de que si está destinada a ser madre, sabe que ocurrirá un día.

Finalmente, Gómez expresó que tanto el lupus, con el que fue diagnosticada en 2015, como su estado mental la han llevado a convertirse en la persona que es hoy día, lo cual la alegra, pues no le gustaría haberse convertido en una estrella que sólo piensa en "usar ropa bonita todo el tiempo".