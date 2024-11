Se reconstruye El Dasa con nuevo disco

El cantante sonorense lanza su nuevo álbum musical con el que experimenta con nuevos géneros

Una etapa mucho más madura y personal de su carrera, es como El Dasa describe el lanzamiento de su nuevo disco "Masterpiece: Para Siempre" y el estreno de su primer sencillo "Mujeres", que representa su gran regreso a la contienda musical.

En entrevista exclusiva con e Media, el cantante sonorense habló sobre lo que significa haber trabajado en este material que contó con la dirección de Humberto Gatica, productor que ha trabajado con grandes artistas como Luis Miguel, Michael Jackson y Céline Dion.

" Estoy de regreso en las andadas después de un tiempo de estar ahí guardado en modo reposo y de reconstrucción. Pero muy contento porque ahora que volvemos, ahora sí, como decimos, con todo, regresando con un álbum que del cual me siento muy orgulloso ", dijo El Dasa en exclusiva para e Media.

" Me da mucho orgullo escucharlo, enseñarlo y tengo muchas emociones dentro de mí, porque es algo que yo soñaba y deseaba desde niño, trabajar con los más grandes del mundo, con los mejores productores, los mejores ingenieros y los mejores compositores y todo eso que uno sueña, pues ahora es una realidad ".

Se aleja de la banda

Lo más destacado de este regreso musical es que el cantante, cuyo nombre real es Dasahev López Saavedra, decidió experimentar con otros géneros musicales que se alejan de la banda o el regional mexicano.

" La verdad es que nada de esto es banda. Ni una de las canciones de estos temas es banda como tal, como lo que yo había hecho antes. Cuenta con cumbia, con baladas, con bolero. Tenemos música que es, de alguna manera casi contemporánea. Tenemos este tipo de géneros música mexicana contemporánea como rancheras más modernas ", contó.

" Cada canción es un mundo diferente. Géneros diferentes, pero muy inteligentemente el maestro Humberto Gatica, quien es el productor de este disco, al cual le le debo todo lo que está pasando, fue muy inteligente y respetuoso de dejar mi esencia en todos. Entonces, a pesar de que no es lo mismo, el Dasa sigue ahí ".





Un sonorense que se arriesga

El Dasa tiene muy en cuenta el "salto de fe" que dio al incursionar en otros géneros musicales, pero asegura que, igual que todos los sonorenses, es multicultural y tiene la confianza para llegar a nuevas audiencias.

" Estoy experimentando con cosas que yo ya había hecho durante mi camino, solamente que no me había animado nunca a mí a grabarlo ni a formalizarlo. Pero como sonorenses, como personas que somos de un estado fronterizo, que somos multiculturales, siempre nos nos creamos escuchando todo tipo de música (...) Estoy muy feliz con los resultados porque sé que vamos a llegar a otros públicos, a otros mercados, a otros tipos de de audiencias, porque te digo que este este disco abraza a todos, no deja a nadie fuera de la fiesta ", expresó.

Con la mirada al futuro, el hermosillense ve la posibilidad de una gira musical que se extienda más allá de Estados Unidos y recorra también gran parte del territorio mexicano.

"Ya con este disco sueño y pretendo hacer una gira y un poquito más extensa de toda mi carrera, pues se ha enfocado en Estados Unidos, en algunas partes de Latinoamérica, pero la realidad es que yo todavía le debo, le debo mi energía y todo mi lo que a mí me enseñó y y mi esencia a México. Yo soy mexicano, crecí allá hasta mis 18 años y claro que quiero ir a mi patria a conquistar también tantos lugares, tantas personas que hay allá y a mi tierra ni se diga", finalizó.