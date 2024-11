Saúl Hernández, de Caifanes, se une al Salón de la Fama de Compositores

El cantante fue reconocido junto a Julio Reyes Copello y Francisco Saldaña ‘Luny’ en los Premios La Musa

¡Orgullo nacional! El cantante mexicano Sául Hernández, vocalista de la icónica banda de rock mexicana Caifanes, acaba de ser homenajeado en los Premios La Musa 2024, además de unirse oficialmente al Salón de la Fama de Compositores Latinos.

La ceremonia de premiación coincidió en Miami con la semana del Latin Grammy, donde el cantante de rock fue reconocido junto a sus colegas Julio Reyes Copello y Francisco Saldaña ‘Luny'.

Kathy Spanberger, presidenta de Peermusic, destacó a Saúl Hernández por su gran trayectoria artística como compositor, al escribir más de 157 canciones. También lo reconoció por su capacidad para construir "puentes de comunicación que abarcan generaciones y cruzan fronteras".

" Compositor, cantante, guitarrista, productor, Caifanes, Jaguares, Remando, Mortal. Como compositor, ha creado puentes de comunicación que abarcan generacional cruzando fronteras. Sus más de 157 canciones forman parte de la banda sonora de la vida de millones de personas en México, Latinoamérica y Estados Unidos. La gente las hace suyas, volviéndolas signos compartidos ", cita la presentación de Saúl Hernández durante la ceremonia, donde recibió videos de felicitación de artistas como Carin León, Vivir Quintana y Juanes.

Al subir a recibir su reconocimiento, Saúl Hernández agradeció al Salón de la Fama de Compositores Latinos por esta distinción.

" Woow. Tanto qué decir, tanto que agradecer que el tiempo se vuelve un poco tu enemigo, es muy corto. Muchas gracias por valorizar el trabajo, no sólo mío, sino de mucha gente que entrega el alma y quiere ser alguien algún día en la vida, expresando lo que es, lo que siente, lo que vive. Es un honor esta aquí, buenas noches ", dijo el también integrante de Jaguares, antes de compartir una reflexión sobre lo que significa para él la composición musical.

" Empecé a componer sin darme cuenta de lo que escribía o porqué escribía. Ese espacio tan nuevo, frágil se convirtió en mi refugio, mi lugar, donde sueño, siento, lloro y río, creo y crezco donde habito. Después comprendí que ese refugio se volvería mi lugar de creación total, mi universo íntimo, mi libertad etérea. Ahí nacieron muchas canciones y sus historias, ahí se derramó mi ser y creció mi alma ", reflexionó Saúl.

" Las canciones son un puente de comunicación tanto vivencial como existencial, pero también es una herramienta de denuncia y de combate, una poderosa arma que cambia el curso de la historia, es en sí misma una confrontación de la realidad, es espacio libre de expresión y de creación. Escribir está ligado con la necesidad de encontrar, conectar y reconectar las entrañas mismas del ser humano. No escribo para buscar fama, pero agradezco profundamente y con todo mi corazón a tantas personas que escuchan mis canciones como el soundtrack de la película de sus vidas. Componer es identificarse para luego encontrarse, porque al final de este luminoso sendero, soy. Y si no escribo, no me conozco y si no me conozco no me encuentro ", finalizó.