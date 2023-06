Santa Fe Klan aparece de sorpresa en quinceañera y canta 'Las Mañanitas'

El video del rapero cantando a la joven se ha hecho viral en redes sociales.

¿Te imaginas que en tu fiesta de cumpleaños, de manera sorpresiva se apareciera tu artista favorito y te cantara 'Las Mañanitas'? Pues eso fue exactamente lo mismo que hizo el rapero Santa Fe Klan en una fiesta de XV años, en un emocionante momento que fue captado en video y se ha vuelto viral en redes sociales.

En el video, se puede apreciar a la cumpleañera junto a un grupo de adolescentes en la pista de baile, disfrutando de la música de su fiesta, cuando de repente comienzan a sonar los acordes de "Las Mañanitas" y la joven, vestida con un elegante vestido verde y una corona, continúa bailando sin percatarse de la sorpresa que le espera.

Mientras los jóvenes a su alrededor muestran asombro, Santa Fe Klan hace su aparición en el escenario, y al percatarse de su presencia, la quinceañera se acerca emocionada y se une al rapero mientras interpreta la clásica canción de cumpleaños junto a los músicos de banda.





El video, compartido en la cuenta de TikTok @popeyewdk, ha acumulado más de 226 mil "Me Gusta" en dicha red social, generando comentarios de todo tipo por la inesperada aparición del artista.

Algunos usuarios han expresado su asombro y felicidad por la sorpresa, destacando el talento del rapero y la alegría que transmitió durante el evento. Otros han especulado sobre cómo fue posible que Santa Fe Klan se presentara en la fiesta, sugiriendo que pudo haber sido una contratación pagada por parte de los familiares.

" Todos diciendo que a qué se dedican los padres de la XV añera, no escuchan que fue sorpresa de Santa Fe Klan. Santa en su casa y calle canta gratis ", comentó uno de los usuarios en las redes sociales.