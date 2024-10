Vocalista de Camila sufre asalto y cancela presentación en Nueva York

El cantante Samo denunció a través de redes sociales el robo de documentos, laptops, discos duros y micrófonos en CDMX.

El cantante Samo, reconocido por ser el vocalista del grupo Camila, fue víctima de robo mientras se encontraba afuera de una farmacia de la Ciudad de México, lo que lo obligó a cancelar una de sus presentaciones programadas en Nueva York, Estados Unidos.

En un video compartido en X, el artista explicó que entre los objetos robados se encontraban sus documentos, los cuales eran esenciales para su viaje al extranjero. Samo y su manager se dirigían al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México cuando fueron asaltados.

La madrugada del viernes, al estacionarse en el lugar, sufrieron el robo de sus documentos, laptops, discos duros y micrófonos.

“Son la 01:30 de la mañana y me siento lleno de impotencia, nuevamente. Teníamos un viaje a Nueva York, un compromiso con el Festival Amor, que realmente me ilusionaba, pero ¡nos asaltaron de nuevo! En una farmacia San Pablo, en el estacionamiento. Sacaron la maleta con los documentos de viaje, que son pasaportes, visas de trabajo y visas de turistas. También se llevaron la laptop, discos duros y mis micrófonos” , manifestó el cantante, visiblemente molesto.

Samo exigió que las autoridades mexicanas castiguen a los responsables del asalto, destacando la necesidad de imponer penas más severas para prevenir estos delitos.

“Creo que en este país hacen falta castigos más severos para que estas cosas no pasen.Se normaliza mucho este tipo de actos, y me encantaría que los responsables aparezcan y reciban la pena que merecen por tomar lo que no les pertenece” , añadió.

Después del incidente, el cantante se dirigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) para presentar una denuncia. Sin embargo, al llegar, se encontró con que no había personal disponible para atenderlo debido a la hora.

“Será una noche larga, tenemos que levantar la denuncia. Llegamos a un Ministerio Público, pero no hay nadie. La puerta está abierta, pero no hay atención, así que tendré que esperar a que llegue el personal, porque se tiene que levantar de manera física, no se puede hacer en línea. La inseguridad y la delincuencia nos volvieron a tocar la puerta. Muchas gracias a todos” , concluyó.

Cansado de estas situaciones en nuestro país, lo único que puedo decir, es que urgen castigos más severos a este tipo de actos. Siento mucho no poder viajar a Nueva York y cantar con mis compañeros, de verdad lo siento. @SSC_CDMX @FiscaliaCDMX @OHarfuch @BJAlcaldia pic.twitter.com/seQCfD435r — SAMO (@SAMOALLSTAR) October 4, 2024