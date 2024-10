Sabrina Carpenter lanzará su propio especial de Navidad en Netflix

La cantante tendrá a artistas invitados e interpretará temas de su EP navideño "Fruitcake"

Sabrina Carpenter encabezará un especial navideño en Netflix titulado A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter, que se transmitirá el 6 de diciembre a las 20:00 horas en México. El programa contará con duetos inesperados e invitados cómicos, aunque aún no se han revelado los nombres de los participantes.

Durante el especial, Carpenter interpretará canciones de su EP navideño Fruitcake y otros temas clásicos de la temporada. También podría interpretar algunas canciones de su reciente álbum Short n' Sweet, como "Espresso", "Please Please Please" y "Taste", e incluso podría ofrecer una versión especial de su éxito "Nonsense" adaptada para la ocasión.

En un comunicado compartido por Netflix, Carpenter expresó su entusiasmo por realizar este especial y destacó que las fiestas siempre han sido importantes para ella.

" Las fiestas siempre han sido muy especiales para mí. Estoy emocionada de ofrecer mi versión de un clásico show de variedades navideño, infundiendo mi amor por la música y la comedia para crear algo que es únicamente mío ", dijo Carpenter.

La cantante de 25 años, bajo su sello At Last Productions, produce este especial junto con OBB Pictures.

En un avance compartido en su Instagram, una cámara recorre el cuerpo de Carpenter para mostrar unas botas con ribetes de piel, medias y un leotardo rojo antes de revelar su rostro.

" ¿Esperabas a alguien más? ", pregunta, mientras nieve artificial cae sobre su cabeza.

El nuevo álbum de Carpenter, Short n' Sweet, lanzado el 23 de agosto, alcanzó el primer lugar en el Billboard Hot 200.