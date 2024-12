Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, niega ser deudor alimentario

Por medio de un comunicado, el cantante negó las acusaciones de Ofelia Medina y dijo que cuenta con los documentos oficiales para probarlo

Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, rompió el silencio y negó ser un deudor alimentario como lo aseguró la actriz Ofelia Medina.

La ganadora del Ariel dijo en entrevista con Matilde Obregón que el cantante no cumple sus obligaciones económicas con su sobrina Andrea Medina Riancho, con quien él procreó a su hija menor de edad.

Por medio de un comunicado de prensa, el intérprete de “Eres” reiteró que sí mantiene a su hija junto a Andrea y que presentó documentos oficiales para refutar las afirmaciones de Ofelia.

“Con el derecho de réplica y rectificación que me corresponde y con respeto y paciencia, me veo nuevamente en la necesidad de pronunciarme públicamente con el propósito de desmentir categóricamente las dolosas e infundadas imputaciones que se hacen de mi persona…”, comienza el texto.

“Es falso que en momento alguno hubiera desconocido a mi hija u ocultado el contrato matrimonial que llevé a cabo con la madre de la bebé, existiendo registros de ambos actos a los que cualquier interesado puede tener acceso al tratarse de documentos públicos.”

Mencionó que desde que se enteró que sería padre, procuró atender todas las necesidades de Andrea y la bebé para garantizar su salud y apoyo emocional.

Incluso comentó que su silencio sobre el tema fue para garantizar la privacidad de su familia, e hizo un llamado a sus fans a respetar esta decisión.

“He llevado a cabo las acciones correspondientes consignando mensualmente billetes de depósito, con documentos anexos que así lo acreditan, dando así cabal cumplimiento a mis obligaciones parentales. No es óbice admitir lo difícil que resulta el guardar silencio ante este tipo de imputaciones; no obstante, esto ha tenido siempre un claro fin que es el de respetar y no comprometer de manera alguna el correcto desarrollo de mi hija, quien es ajena a cualquier controversia.”

Finalmente, dijo que el caso ya está en manos de las autoridades correspondientes y agradeció a quienes lo apoyaron en este proceso.