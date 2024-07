Rosa Rivera rompe el silencio sobre el baile de Don Pedro y su novia

La mamá de Jenni Rivera fue cuestionada por el "bailongo" que hizo su ex pareja Don Pedro Rivera y su novia sobre la estrella de la Fama de su hija.

Doña Rosa Rivera rompió el silencio sobre el "bailongo" que hizo su exesposo Don Pedro Rivera con su novia Nataly en la estrella de la fama de su hija Jenni Rivera.

Como se sabe, el padre de la "Diva de la Banda" se presentó su la develación de la estrella de Hollywood sin su pareja a petición de sus hijos, pues cabe recordar que le fue infiel a doña Rosa Rivera con ella.

Fue por eso que Don Pedro regresó días después, ahora acompañado de Nataly, quien reprodujo música para que ambos se pusieran a bailar, lo que varios internautas reprobaron y consideraron una falta de respeto.

Por medio de la cuenta de tiktok "Chisme Lover" se divulgó un video en el que le preguntan a la mamá de Jenni Rivera sobre su opinión respecto.

“ Don Pedro no se salva de las críticas porque llevó a bailar a su novia a bailar en la estrella de Jenny, ¿como ve? ¿le damos tache ?”, pregunta la persona del video a las pesonas que acompañaban a la Doña Rosa, quienes de manera inmediata gritaron “Tache”.

Entre risas, la ex cónyuge de Don Pedro, respondió: “ Lo que la gente haga con su vida, me vale” .

Asimismo, recalcó que no tiene interés sobre el tema, dado que lleva años soltera y que disfruta de la “libertad que Dios me ha dado”, del mismo modo, recalcó que ella es feliz y que no importa cuantas personas anden “bailando ahí nomás”.