Nombran a Rihanna como la tercera mejor artista pop del siglo XXI

La cantante de Barbados ocupa el tercer puesto de la lista publicada por la revista Billboard

La revista Billboard acaba de publicar una lista con las mejores estrellas pop del siglo XXI, cuyo tercer lugar es ocupado por la cantante Rihanna.

La artista originaria de Barbados se encuentra arriba en uno de los puestos principales de la lista, que reúne a 25 de los cantantes más influyentes de la actualidad y que mejor

representan este género musical.

Rihanna saltó a la fama en 2005 con su disco debut "Music of the Sun". Con sus primeros años en la industria comenzó a cosechar sus éxitos como "Girl like Me", "Pon de Replay" y "S.O.S.". Pero fue con la canción "Umbrella" de 2007 que Rihanna ganó su primer premio Grammy y estableció su imagen como una sex symbol, algo que perduraría en sus siguientes discos "Loud", "Rated R", "Talk That Talk" y más.

Además de su música, Rihanna también construyó un imperio en la industria de la belleza gracias al éxito de su marca Fenty Beauty, que le genera ganancias de millones de dólares al año.

La lista de Billboard arrancó en el puesto 25 con Katy Perry y Ed Sheeran en el lugar 24. La lista continúa con cantantes como Bad Bunny, Shakira, The Weeknd, Justin Timberlake, Usher y Nicki Minaj.

En el top 10 se encuentran Adele, Ariana Grande, Justin Bieber, Kanye West, Britney Spears, Lady Gaga y Drake, para entrar al top 3 con Rihanna. Hasta el momento se desconoce quiénes ocupan los dos primeros lugares de la lista.