Ricardo Arjona se despide de los escenarios de manera oficial

El artista le agradeció a su público por haber asistido a los 159 conciertos que ofreció en países como Argentina, Perú y México en los últimos meses

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se despidió de los escenarios de manera oficial, luego de concluir su gira mundial Blanco y Negro.

Mediante un comunicado, el artista le agradeció a su público por haber asistido a los 159 conciertos que ofreció en países como Argentina, Perú y México en los últimos meses, los cuales lo llevaron a postergar una cirugía a la que se tiene que someter.

"Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida.

"(...) A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevo conmigo 6 infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida" , escribió Arjona.

El famoso no escatimó en agradecimientos al recordar los retos que enfrentó durante la gira de conciertos y que pudo solucionar con ayuda de su equipo de producción.

"Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Sin no lo encuentro, prefiero no volver. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó. No coincido con la industria. Soy demasiado de a pie para este viaje por las estrellas" , apuntó.